അട്ടപ്പാടിയിൽ പുലിയിറങ്ങി; നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും പരിഭ്രാന്തിയിൽ
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Published : November 3, 2026 at 7:08 PM IST
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിലെ താവളം–മുള്ളി റോഡിൽ ചീരക്കടവ് ഭാഗത്ത് പുലിയിറങ്ങി. ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് പുലിയെ കണ്ടതോടെ പ്രദേശവാസികളും യാത്രക്കാരും ആശങ്കയിലാണ്. നവംബർ രണ്ടിന് രാത്രി, പുലർച്ചെ ഏകദേശം രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.
ഈ വഴി കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നവരുടെ മുന്നിലാണ് പുലി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വാഹനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുദൂരം റോഡിലൂടെ ഓടിയ പുലി പിന്നീട് സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു.
യാത്രക്കാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച വനംവകുപ്പ്, വീഡിയോയിലുള്ളത് പുലി തന്നെയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ പ്രദേശത്തെ വന്യമൃഗസാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. വന്യമൃഗശല്യം പതിവായ മേഖല അട്ടപ്പാടിയിലെ താവളം–മുള്ളി റോഡും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും കാട്ടാനകളും പുലികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ്.
വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തുന്നത് പ്രദേശവാസികൾക്കും ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിലും പുലർച്ചെയുമാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ റോഡിലിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽപ്പെടുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടിയിലെ താവളം–മുള്ളി റോഡിൽ ചീരക്കടവ് ഭാഗത്ത് പുലിയിറങ്ങി. ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് പുലിയെ കണ്ടതോടെ പ്രദേശവാസികളും യാത്രക്കാരും ആശങ്കയിലാണ്. നവംബർ രണ്ടിന് രാത്രി, പുലർച്ചെ ഏകദേശം രണ്ടുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.
ഈ വഴി കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നവരുടെ മുന്നിലാണ് പുലി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വാഹനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ റോഡിലൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുകയായിരുന്നു. കുറച്ചുദൂരം റോഡിലൂടെ ഓടിയ പുലി പിന്നീട് സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു.
യാത്രക്കാർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച വനംവകുപ്പ്, വീഡിയോയിലുള്ളത് പുലി തന്നെയാണെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ പ്രദേശത്തെ വന്യമൃഗസാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. വന്യമൃഗശല്യം പതിവായ മേഖല അട്ടപ്പാടിയിലെ താവളം–മുള്ളി റോഡും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും കാട്ടാനകളും പുലികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ്.
വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തുന്നത് പ്രദേശവാസികൾക്കും ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികാലങ്ങളിലും പുലർച്ചെയുമാണ് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ റോഡിലിറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽപ്പെടുന്നത് അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.