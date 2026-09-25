ETV Bharat / Videos

വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണം; അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണം; അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 12:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: വാൽപ്പാറ അപ്പർ പറളായി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ പുലി ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ ഗുരുസ്വാമി-നാഗജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിയത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ വാൽപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വനവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും മൂലം ആന, പുലി, കാട്ടുപന്നി, കടുവ എന്നിവ ജനവാസ മേഖലകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും പതിവായി ഇറങ്ങുന്നു. വിളനാശവും ജീവഹാനിയും വർദ്ധിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇതിനെ സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്‌ട ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആർ.ആർ.ടി സംഘങ്ങളുടെ സേവനവും സോളാർ വേലികളും വഴി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ വിവിധ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വന അതിർത്തികളിൽ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലികൾ (Hanging Solar Fences), ആനമതിലുകൾ, കിടങ്ങുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാനും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമായി 'സർപ്പ  ആപ്പ്, ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്  സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ വനംവകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പ്രത്യേക റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളെ  നിയോഗിക്കുകയും, വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 

പാലക്കാട്: വാൽപ്പാറ അപ്പർ പറളായി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ പുലി ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ ഗുരുസ്വാമി-നാഗജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിയത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ വാൽപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വനവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും മൂലം ആന, പുലി, കാട്ടുപന്നി, കടുവ എന്നിവ ജനവാസ മേഖലകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും പതിവായി ഇറങ്ങുന്നു. വിളനാശവും ജീവഹാനിയും വർദ്ധിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇതിനെ സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്‌ട ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആർ.ആർ.ടി സംഘങ്ങളുടെ സേവനവും സോളാർ വേലികളും വഴി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ വിവിധ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വന അതിർത്തികളിൽ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലികൾ (Hanging Solar Fences), ആനമതിലുകൾ, കിടങ്ങുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാനും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമായി 'സർപ്പ  ആപ്പ്, ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്  സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ വനംവകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പ്രത്യേക റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളെ  നിയോഗിക്കുകയും, വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD ATTACKS
LEOPARD ATTACKS 5YEAR OLD
LEOPARD ATTACKS IN KERALA
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
LEOPARD ATTACKS

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

FISH VEHICLE CAUGHT PALAKKAD WASTEWATER ON KUMARANALLOOR ROAD THRITHALA KUMARANALLUR ROAD FISH VEHICLE DISCHARGING WASTEWATER

റോഡിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കി യാത്ര; തൃത്താലയിൽ മീൻ വണ്ടി തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ

September 25, 2026 at 7:28 AM IST
KERALA FIRE FORCE RESCUE WOMAN FELL INTO QUARRY POND FIRE FORCE RESCUE ELDERLY WOMAN FALL IN POND KTYM

പാറക്കുളത്തിൽ വീണ് 74-കാരി; രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം

September 24, 2026 at 7:17 PM IST
KANNUR COASTAL POLICE DRUNKEN DRIVING SI SUSPENDED KANNUR NEWS DRUNKEN DRIVING ACCIDENT

മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; മൂന്നു പേര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് എസ്ഐക്ക് സസ്പെൻഷൻ

September 24, 2026 at 5:04 PM IST
TRAFFIC RULES VIOLATES TRAFFIC RULES VIOLATES IN THRISSUR NATIONAL HIGHWAY 66 KAIPAMANGALAM

കൈപ്പമംഗലത്ത് ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം, വൈറല്‍ വീഡിയോ

September 24, 2026 at 3:22 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.