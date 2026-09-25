വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണം; അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്
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Published : September 25, 2026 at 12:38 PM IST
പാലക്കാട്: വാൽപ്പാറ അപ്പർ പറളായി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ പുലി ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ ഗുരുസ്വാമി-നാഗജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിയത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ വാൽപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വനവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും മൂലം ആന, പുലി, കാട്ടുപന്നി, കടുവ എന്നിവ ജനവാസ മേഖലകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും പതിവായി ഇറങ്ങുന്നു. വിളനാശവും ജീവഹാനിയും വർദ്ധിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇതിനെ സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആർ.ആർ.ടി സംഘങ്ങളുടെ സേവനവും സോളാർ വേലികളും വഴി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ വിവിധ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വന അതിർത്തികളിൽ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലികൾ (Hanging Solar Fences), ആനമതിലുകൾ, കിടങ്ങുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാനും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമായി 'സർപ്പ ആപ്പ്, ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ വനംവകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പ്രത്യേക റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളെ നിയോഗിക്കുകയും, വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പാലക്കാട്: വാൽപ്പാറ അപ്പർ പറളായി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീട്ടുവാതിൽക്കൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരനെ പുലി ആക്രമിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളായ ഗുരുസ്വാമി-നാഗജ്യോതി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർ ബഹളം വച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിയത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ വാൽപ്പാറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്ത് വനവകുപ്പ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം ഗുരുതരമായ സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വനനശീകരണവും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും മൂലം ആന, പുലി, കാട്ടുപന്നി, കടുവ എന്നിവ ജനവാസ മേഖലകളിലും തോട്ടങ്ങളിലും പതിവായി ഇറങ്ങുന്നു. വിളനാശവും ജീവഹാനിയും വർദ്ധിച്ചതോടെ സർക്കാർ ഇതിനെ സംസ്ഥാന നിർദ്ദിഷ്ട ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആർ.ആർ.ടി സംഘങ്ങളുടെ സേവനവും സോളാർ വേലികളും വഴി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ വിവിധ സുപ്രധാന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വന അതിർത്തികളിൽ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലികൾ (Hanging Solar Fences), ആനമതിലുകൾ, കിടങ്ങുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തടയുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വന്യജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാനും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനുമായി 'സർപ്പ ആപ്പ്, ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ വനംവകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ പ്രത്യേക റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമുകളെ നിയോഗിക്കുകയും, വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.