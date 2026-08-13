ഇരുട്ടില് പതുങ്ങിയെത്തി; വളര്ത്തുനായയെ ആക്രമിച്ചു, പുലി ഭീതിയില് വാല്പ്പാറ:VIDEO - WILD ANIMALS CONFLICT VALPARAI
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Published : August 13, 2026 at 10:21 AM IST
തൃശൂര്: കേരള-തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തി ഗ്രാമമായ വാല്പ്പാറയിലെ ജനവാസ മേഖലയിലെത്തി പുലി. വാല്പ്പാറ അണ്ണാനഗറിലെത്തിയ പുലി വളര്ത്ത് നായയെ ആക്രമിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് സംഭവം. അണ്ണാനഗറിലെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയ പുലിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്. ഇരുട്ടില് നിന്നും പതുങ്ങിയെത്തിയ പുലി വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്തുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. അതിര്ത്തി പ്രദേശമായ ഇവിടെ വനമേഖലയോട് ചേര്ന്നുള്ള ഇടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി കാട്ടാനയും പുലിയും അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങള് എത്താറുണ്ട്. രാത്രിയില് മാത്രമല്ല പകലിലും വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. മേഖലയിലെ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള്ക്കും തേയില എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോകുന്നവര്ക്കുമാണ് വന്യമൃഗ ശല്യം ഏറെ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. പുലര്ച്ചെ റബ്ബര് തോട്ടങ്ങളിലെത്തുന്നവര്ക്ക് ഇരുട്ടില് നിന്നും ഇവയെ കാണാന് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തേയില എസ്റ്റേറ്റിലെ ചെടികള്ക്കിടയില് ഇവ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അതും തിരിച്ചറിയാന് കഴിയില്ല. ഇതാണ് തൊഴിലാളികളെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്നത്. സമാന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വിദ്യാര്ഥികളുടേതും. സ്ഥലത്ത് നിരവധി പേര് വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാന ഉള്പ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളില് നിന്നും പരിക്കേറ്റവരും നിരവധിയാണ്.
അതിരപ്പിള്ളിയില് കാട്ടാന ആക്രമണം
അതിരപ്പിള്ളി പെരിങ്ങൽകുത്തിൽ സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുര തകർത്ത് കാട്ടാന. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഗവണ്മെന്റ് എല്പി സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുരയാണ് ആന തകർത്തത്.ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് കാട്ടാനകള് സ്കൂളിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തിയത്. പാചകപ്പുരയിലെ അരി ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിന് ചുറ്റും ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അധ്യാപകര് പറഞ്ഞു.
തൃശൂര്: കേരള-തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തി ഗ്രാമമായ വാല്പ്പാറയിലെ ജനവാസ മേഖലയിലെത്തി പുലി. വാല്പ്പാറ അണ്ണാനഗറിലെത്തിയ പുലി വളര്ത്ത് നായയെ ആക്രമിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് സംഭവം. അണ്ണാനഗറിലെ വീട്ടുമുറ്റത്തെത്തിയ പുലിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്. ഇരുട്ടില് നിന്നും പതുങ്ങിയെത്തിയ പുലി വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്വൈര്യ വിഹാരം നടത്തുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. അതിര്ത്തി പ്രദേശമായ ഇവിടെ വനമേഖലയോട് ചേര്ന്നുള്ള ഇടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി കാട്ടാനയും പുലിയും അടക്കമുള്ള വന്യമൃഗങ്ങള് എത്താറുണ്ട്. രാത്രിയില് മാത്രമല്ല പകലിലും വന്യമൃഗ ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. മേഖലയിലെ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികള്ക്കും തേയില എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോകുന്നവര്ക്കുമാണ് വന്യമൃഗ ശല്യം ഏറെ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. പുലര്ച്ചെ റബ്ബര് തോട്ടങ്ങളിലെത്തുന്നവര്ക്ക് ഇരുട്ടില് നിന്നും ഇവയെ കാണാന് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തേയില എസ്റ്റേറ്റിലെ ചെടികള്ക്കിടയില് ഇവ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അതും തിരിച്ചറിയാന് കഴിയില്ല. ഇതാണ് തൊഴിലാളികളെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്നത്. സമാന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വിദ്യാര്ഥികളുടേതും. സ്ഥലത്ത് നിരവധി പേര് വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാന ഉള്പ്പെടെയുള്ള മൃഗങ്ങളില് നിന്നും പരിക്കേറ്റവരും നിരവധിയാണ്.
അതിരപ്പിള്ളിയില് കാട്ടാന ആക്രമണം
അതിരപ്പിള്ളി പെരിങ്ങൽകുത്തിൽ സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുര തകർത്ത് കാട്ടാന. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഗവണ്മെന്റ് എല്പി സ്കൂളിലെ പാചകപ്പുരയാണ് ആന തകർത്തത്.ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് കാട്ടാനകള് സ്കൂളിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തിയത്. പാചകപ്പുരയിലെ അരി ഭക്ഷിക്കുകയും പാത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിന് ചുറ്റും ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് വനം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അധ്യാപകര് പറഞ്ഞു.