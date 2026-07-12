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പ്രിയപ്പെട്ട വാനമ്പാടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാൻ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആയിരങ്ങള്‍ - S JANAKI FUNERAL UPDATES

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പ്രിയപ്പെട്ട വാനമ്പാടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാൻ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആയിരങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 9:48 AM IST

|

Updated : July 12, 2026 at 11:03 AM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാനമ്പാടി എസ്. ജാനകിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് മൈസൂരിവിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.  പ്രിയ ഗായികയ്ക്ക് അവസാനമായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ, സംഗീത രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും മൈസൂരുവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എട്ട് മണി മുതല്‍ മൈസൂരു മഹാരാജ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചു. പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൈസൂരുവിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അവരുടെ അന്ത്യം. ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീത ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ജാനകിയമ്മ വിടവാങ്ങുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം ഭാഷകളിലായി 48,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ അവർ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാനക്കാരിയായിരുന്നിട്ടും മലയാളികൾ അവരെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെയാണ് സ്നേഹിച്ചത്. 'തുമ്പീ വാ...', 'താമരക്കണ്ണൻ ഉറങ്ങേണം...' തുടങ്ങിയ അവരുടെ താരാട്ടുപാട്ടുകൾ കേൾക്കാത്ത മലയാളികളില്ല. 2016-ൽ സിനിമാ ലോകത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ച ശേഷം മൈസൂരുവിലെ ഫാം ഹൗസിലായിരുന്നു അവർ വിശ്രമജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത്. ജാനകിയമ്മയുടെ വിയോഗത്തോടെ തെന്നിന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് അന്ത്യമാകുന്നത്.

ലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാനമ്പാടി എസ്. ജാനകിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവസാനമായി ഒരു നോക്കുകാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് മൈസൂരിവിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.  പ്രിയ ഗായികയ്ക്ക് അവസാനമായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ, സംഗീത രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും മൈസൂരുവിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എട്ട് മണി മുതല്‍ മൈസൂരു മഹാരാജ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ പൊതുദർശനം ആരംഭിച്ചു. പൊതുദർശന ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൈസൂരുവിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അവരുടെ അന്ത്യം. ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീത ജീവിതത്തിന് ശേഷമാണ് ജാനകിയമ്മ വിടവാങ്ങുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതോളം ഭാഷകളിലായി 48,000-ത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ അവർ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്യസംസ്ഥാനക്കാരിയായിരുന്നിട്ടും മലയാളികൾ അവരെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെയാണ് സ്നേഹിച്ചത്. 'തുമ്പീ വാ...', 'താമരക്കണ്ണൻ ഉറങ്ങേണം...' തുടങ്ങിയ അവരുടെ താരാട്ടുപാട്ടുകൾ കേൾക്കാത്ത മലയാളികളില്ല. 2016-ൽ സിനിമാ ലോകത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വിരമിച്ച ശേഷം മൈസൂരുവിലെ ഫാം ഹൗസിലായിരുന്നു അവർ വിശ്രമജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത്. ജാനകിയമ്മയുടെ വിയോഗത്തോടെ തെന്നിന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് അന്ത്യമാകുന്നത്.

Last Updated : July 12, 2026 at 11:03 AM IST

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S JANAKI FUNERAL LIVE STREAMING
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S JANAKI FUNERAL UPDATES
FUNERAL IN MYSURU LIVE

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ETV Bharat Kerala Team

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