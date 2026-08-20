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കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ പൂവിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡ് പൊളിച്ചുനീക്കി പാലക്കാട് നഗരസഭ - SHALABHAM SANGAKRISHI

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കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക ഷെഡ് നഗരസഭ പൊളിച്ചുനീക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 6:22 PM IST

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പാലക്കാട്: കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ പൂവിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡ് നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കി. അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് നഗരസഭ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നഗരസഭ 26-ാം വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ നാലുപേർ ‘ശലഭം സംഘകൃഷി’ എന്ന പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ പൂവിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്‌ത് വിളവെടുത്ത പൂക്കളാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് കുടുംബശ്രീയുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഷെഡ് പൊളിച്ചുനീക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കൗൺസിലർ സായ് കിരൺ പറഞ്ഞു. ഷെഡ് പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താൽക്കാലികമായി കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കുടുംബശ്രീയുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഷെഡ് പൊളിച്ചുനീക്കിയ നഗരസഭയുടെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് വാർഡ് കൗൺസിലർ എൻ കെ ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

പാലക്കാട്: കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ പൂവിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡ് നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കി. അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് നഗരസഭ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നഗരസഭ 26-ാം വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ നാലുപേർ ‘ശലഭം സംഘകൃഷി’ എന്ന പേരിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മുതൽ ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ പൂവിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത്. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്‌ത് വിളവെടുത്ത പൂക്കളാണ് ഇവിടെ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡാണ് വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ നഗരസഭ ആരോഗ്യവിഭാഗം പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് കുടുംബശ്രീയുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ ഷെഡ് പൊളിച്ചുനീക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കൗൺസിലർ സായ് കിരൺ പറഞ്ഞു. ഷെഡ് പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താൽക്കാലികമായി കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന് ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കുടുംബശ്രീയുടെ വിൽപ്പന കേന്ദ്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഷെഡ് പൊളിച്ചുനീക്കിയ നഗരസഭയുടെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് വാർഡ് കൗൺസിലർ എൻ കെ ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

PALAKKAD MUNICIPALITY
TEMPORARY SHED BY KUDUMBASHREE
FLOWERS SELLING SHED DEMOLISHED
SHALABHAM SANGAKRISHI
TEMPORARY SHED DEMOLISHED

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