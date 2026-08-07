അടൂരിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; പത്തോളം പേർക്ക് പരുക്ക് - PATHANAMTHITTA ACCIDENT
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Published : August 7, 2026 at 1:49 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂര് എംസി റോഡില് കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടേയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അടൂർ മിത്രപുരം അരമനപ്പടിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം. കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ലോറിയുമായി നേർക്ക് നേർ കൂട്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഒരു ട്രാവലറും അപകടത്തില് പെടുകയായിരുന്നു. അപകട സമയം ചെറിയ മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപകടത്തില് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ഡ്രൈവറുടെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. അപകടത്തില് ബസിൻ്റെയും ലോറിയുടെ മുന് ഭാഗം പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ എംസി റോഡിൽ ഗതാഗതം പൂര്ണമായും തടസപ്പെട്ടു. പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി ക്രൈയ്ന് ഉപയോഗിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കിയ ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചത്. അടൂര് എംസി റോഡിലെ ഈ സ്ഥലം സ്ഥിരം അപകട മേഖലയാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
പത്തനംതിട്ട: അടൂര് എംസി റോഡില് കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടേയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അടൂർ മിത്രപുരം അരമനപ്പടിയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അപകടം. കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ലോറിയുമായി നേർക്ക് നേർ കൂട്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഒരു ട്രാവലറും അപകടത്തില് പെടുകയായിരുന്നു. അപകട സമയം ചെറിയ മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപകടത്തില് കെഎസ്ആര്ടിസി ബസ് ഡ്രൈവറുടെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. അപകടത്തില് ബസിൻ്റെയും ലോറിയുടെ മുന് ഭാഗം പൂര്ണമായും തകര്ന്നു. ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് തിരക്കേറിയ എംസി റോഡിൽ ഗതാഗതം പൂര്ണമായും തടസപ്പെട്ടു. പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി ക്രൈയ്ന് ഉപയോഗിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കിയ ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചത്. അടൂര് എംസി റോഡിലെ ഈ സ്ഥലം സ്ഥിരം അപകട മേഖലയാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.