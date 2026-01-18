ETV Bharat / Videos

മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട കുട്ടിക്കുരങ്ങന് രക്ഷകനായി കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ; വീഡിയോ വൈറൽ - KSEB EMPLOYEE SAVED MONKEY LIFE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ഷോക്കേറ്റ് വീണ കുരങ്ങന് രക്ഷകനായത് കെഎസ്ഇബി; വീഡിയോ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 18, 2026 at 12:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: വനത്തിനുള്ളിൽ വിലസി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട കുട്ടിക്കുരങ്ങന് രക്ഷകനായത് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരൻ. വനത്തിലെ വള്ളികൾ ചാടി പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുരങ്ങൻ പിടിച്ചത് കെഎസ്ഇബി ലൈനിൽ. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കേറ്റതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ അവശനായി വീണ കുരങ്ങ് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരൻ ജോമോൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. പിന്നീട് ഓടി അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അവശനായി വീണ കുരങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായി കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ ജോമോൻ. കുരങ്ങിനെ ഉടൻ പിടിച്ചെടുത്ത് റോഡരികിൽ കിടത്തിയ ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ജോമോൻ സിപിആർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കുരങ്ങ് കൈ കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ജോമോൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കുരങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. കുരങ്ങിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെയും സിപിആർ കൊടുത്ത് ജീവൻ രക്ഷിച്ച് തിരികെ കാട്ടിലേയ്‌ക്ക് ഓടി പോകുന്നതിൻ്റെയും വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചു. പിന്നീട് ഈ സത്‌ക്കർമത്തിന് കൈയടിയും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു. വിളിച്ചാൽ വിളിപുറത്ത് എത്തുന്ന കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാർക്ക് മനുഷ്യ ജീവനും പക്ഷിയും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒരേപോലെയാണെന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മലപ്പുറത്തെ ഈ സംഭവം. 

മലപ്പുറം: വനത്തിനുള്ളിൽ വിലസി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട കുട്ടിക്കുരങ്ങന് രക്ഷകനായത് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരൻ. വനത്തിലെ വള്ളികൾ ചാടി പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുരങ്ങൻ പിടിച്ചത് കെഎസ്ഇബി ലൈനിൽ. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കേറ്റതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ അവശനായി വീണ കുരങ്ങ് കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാരൻ ജോമോൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു. പിന്നീട് ഓടി അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അവശനായി വീണ കുരങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായി കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ ജോമോൻ. കുരങ്ങിനെ ഉടൻ പിടിച്ചെടുത്ത് റോഡരികിൽ കിടത്തിയ ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ജോമോൻ സിപിആർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കുരങ്ങ് കൈ കാലുകൾ ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ജോമോൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ കുരങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലേയ്‌ക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. കുരങ്ങിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെയും സിപിആർ കൊടുത്ത് ജീവൻ രക്ഷിച്ച് തിരികെ കാട്ടിലേയ്‌ക്ക് ഓടി പോകുന്നതിൻ്റെയും വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചു. പിന്നീട് ഈ സത്‌ക്കർമത്തിന് കൈയടിയും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമായിരുന്നു. വിളിച്ചാൽ വിളിപുറത്ത് എത്തുന്ന കെഎസ്‌ഇബി ജീവനക്കാർക്ക് മനുഷ്യ ജീവനും പക്ഷിയും മൃഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒരേപോലെയാണെന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മലപ്പുറത്തെ ഈ സംഭവം. 

For All Latest Updates

TAGGED:

KSEB
KSEB EMPLOYEE SAVED MONKEY LIFE
MONKEY ELECTROCUTED MALAPPURAM
MALAPPURAM MONKEY ELECTRIC ACCIDENT
KSEB EMPLOYEE SAVED MONKEY LIFE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

GURUVAYUR ERNAKULAM PASSENGER LATEST NEWS IN KERALA TRISSUR TRAIN INCIDENT INDIAN RAILWAY

"ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ പോകണം", തൃശൂരില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിന് മുകളിൽ യുവാവിൻ്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം, വീഡിയോ വൈറല്‍

January 14, 2026 at 4:10 PM IST
19 YEAR OLD GIRL COLLAPSES AND DIES CARDIOPULMONARY RESUSCITATION CARDIAC ARREST KANNUR

കണ്ണൂരില്‍ പത്തൊമ്പതുകാരി അക്ഷയ സെൻ്ററില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു, നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍

January 13, 2026 at 8:18 PM IST
CHERUPUZHA TOILET WASTE IN RIVER WASTE DUMPING IN RIVER TOILET WASTE

ചെറുപുഴയിൽ കക്കൂസ് മാലിന്യം തള്ളി; പൊറുതിമുട്ടി പ്രദേശവാസികൾ

January 10, 2026 at 6:05 PM IST
IDUKKI ACCIDENT TAURUS LORRY ACCIDENT LATEST NEWS IN MALAYALAM TAURUS LORRY

പാഞ്ഞെത്തി ടോറസ് ലോറി; കൊടുംവളവ് തിരിഞ്ഞതോടെ താഴ്‌ചയിലേക്ക്, ചെന്ന് പതിച്ചത് വീടിന് മുകളില്‍

January 9, 2026 at 5:07 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.