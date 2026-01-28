ETV Bharat / Videos

അതിരമ്പുഴയിൽ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ്റെ ബൈക്ക് മോഷണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

January 28, 2026

കോട്ടയം: അതിരമ്പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബൈക്ക് മോഷണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. മോഷണക്കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നത്. ജനുവരി 25ന് പുലർച്ചെ 1.47 ഓടെയാണ് കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ്റെ ബൈക്ക് രണ്ട് യുവാക്കൾ ചേർന്ന് മോഷ്‌ടിച്ചത്. അതിരമ്പുഴ കെഎസ്ഇബി ഓഫിസ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ ലോക്ക് ചെയ്‌തു വച്ചിരുന്ന ഓവർസീയർ വൈക്കം തലയാഴം സ്വദേശി അനിൽകുമാറിൻ്റെ KL-36 A 4048 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഹീറോ ഹോണ്ട പാഷൻ പ്ലസ് ബൈക്കാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത്. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ശേഷം അനിൽകുമാർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനായി എത്തിയപ്പോൾ ബൈക്ക് കാണാനില്ല. തുടർന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയതായി അനിൽകുമാറിന് തോന്നി. പിന്നാലെ അനിൽകുമാർ ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് മോഷണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ 25 വയസിൽ താഴെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ എത്തി ബൈക്കിൻ്റെ ലോക്ക് തകർത്ത് വാഹനം ഓടിച്ച് പോകുന്നത് വ്യക്തമാണ്.

