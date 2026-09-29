കോട്ടയം കോടിമതയിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം; ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ
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Published : September 29, 2026 at 12:59 PM IST
കോട്ടയം: കോട്ടയം കോടിമത എംജി റോഡിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം. കോടിമത പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാരെയും റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയുമാണ് നായ ആക്രമിക്കുന്നത്. തെരുവുനായ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ നഗരസഭയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവുനായ ശല്യം കൊണ്ട് എംജി റോഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഇവ കൂട്ടമായും ഒറ്റയ്ക്കും അലഞ്ഞുതിരിയുകയാണ്. കാൽനടക്കാർക്കും ടൂവീലർ യാത്രക്കാർക്കും ഭീഷണിയായി ഇവ നഗരമധ്യത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നു. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെയാണ് കൂടുതലായും ഇവ ആക്രമിക്കുന്നത്. കോടിമത എംജി റോഡിലെ മാർക്കറ്റ്, മത്സ്യമാർക്കറ്റ്, ചന്തക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെരുവുനായ പെരുകിയിരിക്കുന്നത്.
കോടിമതയിൽ തെരുവുനായകളുടെ വന്ധ്യംകരണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിച്ച് വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയാണ്. എണ്ണത്തിൽ ഇവ കൂടുതലായതിനാൽ ശല്യം കുറയുന്നില്ല. വന്ധ്യംകരണ ക്ലിനിക്ക് കൊണ്ട് തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം ഫലവത്തായില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമായ നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. വ്യാപാരികൾ ഈ ആവശ്യം നഗരസഭയെയും ജില്ലാഭരണകൂടത്തെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കാൻ കലക്ടറേറ്റിൽ എംഎൽഎയായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കോട്ടയം: കോട്ടയം കോടിമത എംജി റോഡിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം. കോടിമത പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാരെയും റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയുമാണ് നായ ആക്രമിക്കുന്നത്. തെരുവുനായ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരികൾ നഗരസഭയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവുനായ ശല്യം കൊണ്ട് എംജി റോഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഇവ കൂട്ടമായും ഒറ്റയ്ക്കും അലഞ്ഞുതിരിയുകയാണ്. കാൽനടക്കാർക്കും ടൂവീലർ യാത്രക്കാർക്കും ഭീഷണിയായി ഇവ നഗരമധ്യത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നു. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരെയാണ് കൂടുതലായും ഇവ ആക്രമിക്കുന്നത്. കോടിമത എംജി റോഡിലെ മാർക്കറ്റ്, മത്സ്യമാർക്കറ്റ്, ചന്തക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെരുവുനായ പെരുകിയിരിക്കുന്നത്.
കോടിമതയിൽ തെരുവുനായകളുടെ വന്ധ്യംകരണ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വന്ധ്യംകരിച്ച് വീണ്ടും തെരുവിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയാണ്. എണ്ണത്തിൽ ഇവ കൂടുതലായതിനാൽ ശല്യം കുറയുന്നില്ല. വന്ധ്യംകരണ ക്ലിനിക്ക് കൊണ്ട് തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം ഫലവത്തായില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമായ നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് കച്ചവടക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. വ്യാപാരികൾ ഈ ആവശ്യം നഗരസഭയെയും ജില്ലാഭരണകൂടത്തെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരുവുനായ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കാൻ കലക്ടറേറ്റിൽ എംഎൽഎയായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തരയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.