കോട്ടയത്ത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ പെരുമ്പാമ്പ്; നാട്ടുകാർ പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യം - PYTHON IN KOTTAYAM HOUSE
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Published : July 17, 2026 at 7:00 PM IST
കോട്ടയം: സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടൗണിൽ കുരിശിങ്കലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോട് കൂടി പറമ്പ് തെളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആനക്കല്ലിൽ നിന്നും പൂതക്കുഴിയിൽ നിന്നും പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടി കൂടിയിരുന്നു.
ഇതിനു പുറമേ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസമായി മീൻ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട മൂർഖൻ പാമ്പിനെയാണ് ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തകനായ ചാർളി വർഗീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരിക്കുഴി മാമൂട്ടിൽ വീടിന് സമീപമുള്ള മീൻ കൂട്ടിലായിരുന്നു പാമ്പ് അകപ്പെട്ടത്. മൂർഖൻ പാമ്പ് കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ സഹായത്തിനായി എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ വാർഡ് മെമ്പറായ അജിത്ത് പിഷാരത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചാർളി വർഗീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും പാമ്പിനെ വിദഗ്ധമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. പാമ്പിനെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് റാന്നിയിലെ വനമേഖലയിലേക്ക് പാമ്പിനെ തുറന്നുവിടുമെന്നും ചാർളി അറിയിച്ചു.
കോട്ടയം: സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ടൗണിൽ കുരിശിങ്കലിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്.
വെള്ളിയാഴ്ച്ച ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയോട് കൂടി പറമ്പ് തെളിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആനക്കല്ലിൽ നിന്നും പൂതക്കുഴിയിൽ നിന്നും പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടി കൂടിയിരുന്നു.
ഇതിനു പുറമേ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാമ്പിനെ പിടികൂടിയിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസമായി മീൻ കൂട്ടിൽ അകപ്പെട്ട മൂർഖൻ പാമ്പിനെയാണ് ഇന്നലെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തകനായ ചാർളി വർഗീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാരിക്കുഴി മാമൂട്ടിൽ വീടിന് സമീപമുള്ള മീൻ കൂട്ടിലായിരുന്നു പാമ്പ് അകപ്പെട്ടത്. മൂർഖൻ പാമ്പ് കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങികിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും തന്നെ സഹായത്തിനായി എത്തിയില്ല. ഒടുവിൽ വാർഡ് മെമ്പറായ അജിത്ത് പിഷാരത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ചാർളി വർഗീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും പാമ്പിനെ വിദഗ്ധമായി പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു. പാമ്പിനെ വനം വകുപ്പിന് കൈമാറുകയും തുടർന്ന് റാന്നിയിലെ വനമേഖലയിലേക്ക് പാമ്പിനെ തുറന്നുവിടുമെന്നും ചാർളി അറിയിച്ചു.