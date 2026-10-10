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കോട്ടയത്ത് ഫുട്‌പാത്തിലേക്ക് ബസ് ഇടിച്ചുകയറി; വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

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കോട്ടയത്ത് ബസ് അപകടം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2026 at 12:06 PM IST

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കോട്ടയം: ചന്തക്കവലയിൽ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് ഫുട്‌പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. നട്ടാശ്ശേരി ഇഞ്ചേരികുന്ന് പാറയിൽ അജയൻ്റെ മകൾ അഞ്ജലി (19) ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അഞ്ജലി. 

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു കോട്ടയം ചന്തക്കവലയിൽ അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അഞ്ജലി അടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വന്ന തണ്ടപ്ര ബസാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത്. ബസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ഫുട്‌പാത്തിലെ ഗ്രില്ലുകളും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും ഇടിച്ച് തകർത്താണ് ബസ് യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. 

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയോടിയ ഡ്രൈവറെ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പിടികൂടി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും മറ്റുള്ളവരെ ജില്ല ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാഹനം ഓടിച്ച ബസ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബസിനെതിരെ മുമ്പും പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു.

കോട്ടയം: ചന്തക്കവലയിൽ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ സ്വകാര്യ ബസ് ഫുട്‌പാത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. നട്ടാശ്ശേരി ഇഞ്ചേരികുന്ന് പാറയിൽ അജയൻ്റെ മകൾ അഞ്ജലി (19) ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അഞ്ജലി. 

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു കോട്ടയം ചന്തക്കവലയിൽ അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അഞ്ജലി അടക്കം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വന്ന തണ്ടപ്ര ബസാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത്. ബസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ഫുട്‌പാത്തിലെ ഗ്രില്ലുകളും വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും ഇടിച്ച് തകർത്താണ് ബസ് യാത്രക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. 

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയോടിയ ഡ്രൈവറെ പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് പിടികൂടി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്നാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും മറ്റുള്ളവരെ ജില്ല ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സക്കായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വാഹനം ഓടിച്ച ബസ് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ബസിനെതിരെ മുമ്പും പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

KOTTAYAM BUS ACCIDENT
BUS ACCIDENT STUDENT DEATH
ACCIDENT DEATH
ACCIDENT IN KOTTAYAM
KOTTAYAM BUS ACCIDENT

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