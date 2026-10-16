ആധാർ അപ്ഡേഷനും പരാതി പരിഹാരത്തിനും കോട്ടയത്ത് പുതിയ സേവാ കേന്ദ്രം
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Published : October 16, 2026 at 2:17 PM IST
കോട്ടയം: ജില്ലയിലെ ആധാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ (UIDAI) പുതിയ 'ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ' (ASK) ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം ജില്ല കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ നിർവഹിച്ചു. ആധാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ ഇനിമുതൽ നേരിട്ട് ജില്ലാകേന്ദ്രത്തിൽ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ അറിയിച്ചു. ആധാർ അപ്ഡേഷൻ, വിവരങ്ങൾ തിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു.
യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ കേന്ദ്രം (മോഡൽ-ബി), എട്ട് കൗണ്ടറുകളോടെയാണ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ ആധാർ എൻറോൾമെൻ്റിനും പുതുക്കലിനുമുള്ള (അപ്ഡേഷൻ) വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മറ്റ് എൻറോൾമെൻ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ ആധാർ സംബന്ധമായ പരാതികൾ നേരിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനവും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസ അയ്യർ റോഡിൽ കോട്ടയം സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിന് സമീപം വാരിയേഴ്സ് ആർക്കേഡിലാണ് (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ) കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം നടത്തുക.
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കോട്ടയം: ജില്ലയിലെ ആധാർ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ (UIDAI) പുതിയ 'ആധാർ സേവാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ' (ASK) ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം ജില്ല കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ നിർവഹിച്ചു. ആധാർ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ ഇനിമുതൽ നേരിട്ട് ജില്ലാകേന്ദ്രത്തിൽ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ ചേതൻ കുമാർ മീണ അറിയിച്ചു. ആധാർ അപ്ഡേഷൻ, വിവരങ്ങൾ തിരുത്തൽ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്കായി പൊതുജനങ്ങൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും കലക്ടർ പറഞ്ഞു.
യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ കേന്ദ്രം (മോഡൽ-ബി), എട്ട് കൗണ്ടറുകളോടെയാണ് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിൽ ആധാർ എൻറോൾമെൻ്റിനും പുതുക്കലിനുമുള്ള (അപ്ഡേഷൻ) വർധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മറ്റ് എൻറോൾമെൻ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. കൂടാതെ ആധാർ സംബന്ധമായ പരാതികൾ നേരിട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനവും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനിവാസ അയ്യർ റോഡിൽ കോട്ടയം സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിന് സമീപം വാരിയേഴ്സ് ആർക്കേഡിലാണ് (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ) കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം നടത്തുക.
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