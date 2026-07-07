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എംആർഎസ് സ്‌കൂളിൽ രാത്രിയിൽ മന്ത്രിയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന; വിദ്യാർഥിനികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കെ എ തുളസി - MRS GIRLS SCHOOL HOSTEL VISIT

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എംആർഎസ് സ്‌കൂളിൽ രാത്രിയിൽ മന്ത്രിയുടെ മിന്നൽ പരിശോധന; വിദ്യാർഥിനികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കെ എ തുളസി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 9:02 PM IST

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കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ എംആർഎസ് സ്‌കൂളിൽ രാത്രിയിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി മന്ത്രി കെ എ തുളസി. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ ഗേൾസ് (എംആർഎസ് ഗേൾസ്) സ്‌കൂളിലാണ് പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ മന്ത്രി കെ എ തുളസിമിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. രാത്രി ഏഴരയോടെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം. ഒരു മണിക്കൂറോളം സ്‌കൂളിൽ ചെലവഴിച്ച മന്ത്രി, അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിനികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. 

താമസ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി. തുടർന്ന് സ്‌കൂളിലെ അടുക്കള, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ, പഠനമുറികൾ, കുട്ടികളുടെ താമസമുറികൾ, സ്‌കൂൾ അങ്കണം എന്നിവ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് നലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ ഗേൾസ് സ്‌കൂളുകൾ, പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മന്ത്രി കെ എ തുളസി സന്ദർശനം നടത്തുകയും, വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.  

കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ എംആർഎസ് സ്‌കൂളിൽ രാത്രിയിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി മന്ത്രി കെ എ തുളസി. പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏറ്റുമാനൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ ഗേൾസ് (എംആർഎസ് ഗേൾസ്) സ്‌കൂളിലാണ് പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ മന്ത്രി കെ എ തുളസിമിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. രാത്രി ഏഴരയോടെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത സന്ദർശനം. ഒരു മണിക്കൂറോളം സ്‌കൂളിൽ ചെലവഴിച്ച മന്ത്രി, അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിനികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. 

താമസ സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി. തുടർന്ന് സ്‌കൂളിലെ അടുക്കള, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായ സ്ഥലങ്ങൾ, പഠനമുറികൾ, കുട്ടികളുടെ താമസമുറികൾ, സ്‌കൂൾ അങ്കണം എന്നിവ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് നലവിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ ഗേൾസ് സ്‌കൂളുകൾ, പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മന്ത്രി കെ എ തുളസി സന്ദർശനം നടത്തുകയും, വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.  

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TAGGED:

KOTTAYAM RESIDENTIAL SCHOOLS
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KOTTAYAM MODEL RESIDENTIAL SCHOOL
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RESIDENTIAL SCHOOLS VISITED MINSTER

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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