കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സാപ്പിഴവെന്ന് ആരോപണം
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 22, 2026 at 6:17 PM IST
കോട്ടയം: കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ആരോപണവുമായി കുടുംബം. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയും, ചികിത്സാപ്പിഴവുമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിനി ഹസീനയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.
"ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ശേഷവും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായി. ഇതാണ് മരണകാരണം. ചികിത്സാ പിഴവ് മറക്കാൻ അണുബാധ മൂലമാണ് മരണമുണ്ടായതെന്ന ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം തെറ്റാണ്," ഹസീനയുടെ സഹോദരി ഷീന കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോയെങ്കിലും കടുത്ത പനിയും അണുബാധയും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സെപ്തംബർ 27ന് ഡോക്ടർമാർ വയറ് തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമായതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഭക്ഷണവും മരുന്നും കഴിച്ചിട്ടും അണുബാധ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുതര സാഹചര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാത്ത കുറ്റക്കാരായ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നും ഹസീനയുടെ ഭർത്താവ് ഹസൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുവെന്നും നടപടിയെക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കോട്ടയം: കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ കടുത്ത ആരോപണവുമായി കുടുംബം. ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയും, ചികിത്സാപ്പിഴവുമാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശിനി ഹസീനയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.
"ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ശേഷവും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായി. ഇതാണ് മരണകാരണം. ചികിത്സാ പിഴവ് മറക്കാൻ അണുബാധ മൂലമാണ് മരണമുണ്ടായതെന്ന ആശുപത്രിയുടെ വിശദീകരണം തെറ്റാണ്," ഹസീനയുടെ സഹോദരി ഷീന കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഹെർണിയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് പോയെങ്കിലും കടുത്ത പനിയും അണുബാധയും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സെപ്തംബർ 27ന് ഡോക്ടർമാർ വയറ് തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതരമായതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.
ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഭക്ഷണവും മരുന്നും കഴിച്ചിട്ടും അണുബാധ ഉണ്ടായതെങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുതര സാഹചര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാത്ത കുറ്റക്കാരായ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണമെന്നും ഹസീനയുടെ ഭർത്താവ് ഹസൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചുവെന്നും നടപടിയെക്കുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.