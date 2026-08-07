ബൈക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി സ്വകാര്യ ബസിനടിയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞു; യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - LATEST NEWS MALAYALAM
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Published : August 7, 2026 at 4:34 PM IST
കോട്ടയം: നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ബൈക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി സ്വകാര്യ ബസിനടിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അയർക്കുന്നം കൊങ്ങാണ്ടൂർ വാലുമ്മേൽക്കുന്നേൽ വീട്ടിൽ ശ്രീദേവി മനോജാണ് (23) മരിച്ചത്. സഹോദരനാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഇയാളെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കോട്ടയം മണർകാട് പള്ളിയ്ക്ക് സമീപത്ത്വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. അയർക്കുന്നത് നിന്ന് മണർകാട് കവലയിലേയ്ക്കു വരികയായിരുന്നു ഇവർ. ഈ സമയം മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലെ വളവിൽ വച്ച് ബൈക്ക് തെന്നി മറിയുകയായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പാലായിലേയ്ക്കു പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ അടിയിലേയ്ക്കാണ് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മരണം ഉടൻ തന്നെ സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേയ്ക്കു മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ മണർകാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഈയിടെയായി സംസ്ഥാനത്ത് അപകട മരണങ്ങളുടെ തോത് വർധിക്കുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് റോഡിൽ വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം വാഹനം പോലുള്ളവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.
കോട്ടയം: നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായ ബൈക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് തെന്നി സ്വകാര്യ ബസിനടിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അയർക്കുന്നം കൊങ്ങാണ്ടൂർ വാലുമ്മേൽക്കുന്നേൽ വീട്ടിൽ ശ്രീദേവി മനോജാണ് (23) മരിച്ചത്. സഹോദരനാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നത്. ഇയാളെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ കോട്ടയം മണർകാട് പള്ളിയ്ക്ക് സമീപത്ത്വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. അയർക്കുന്നത് നിന്ന് മണർകാട് കവലയിലേയ്ക്കു വരികയായിരുന്നു ഇവർ. ഈ സമയം മണർകാട് സെൻ്റ് മേരീസ് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലെ വളവിൽ വച്ച് ബൈക്ക് തെന്നി മറിയുകയായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പാലായിലേയ്ക്കു പോകുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിൻ്റെ അടിയിലേയ്ക്കാണ് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവതിയുടെ മരണം ഉടൻ തന്നെ സംഭവിച്ചു. മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേയ്ക്കു മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ മണർകാട് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഈയിടെയായി സംസ്ഥാനത്ത് അപകട മരണങ്ങളുടെ തോത് വർധിക്കുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് റോഡിൽ വഴുവഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് അതുകൊണ്ട് യാത്രക്കാർ പരമാവധി ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം വാഹനം പോലുള്ളവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.