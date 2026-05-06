ഇരട്ടച്ചങ്കൻ വിയർക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു; പിണറായി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കെകെ രമ - KK REMA ON PINARAYI VIJAYAN
Published : May 6, 2026 at 2:28 PM IST
മലപ്പുറം: മന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ പാർട്ടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കെകെ രമ. നിലവിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല. യുഡിഎഫുമായി മന്ത്രിസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കെകെ രമ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
അരിവാളും ചുറ്റികയുമല്ലാത്ത മറ്റൊരു ചിഹ്നത്തിനും വോട്ട് ചെയ്യാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത പാർട്ടിക്കാർ കൈപ്പത്തിക്കും കോണിക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്, അത്രയേറെ പാർട്ടിവിരുദ്ധതയും ഭരണവിരുദ്ധതയും നേതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള വികാരവും അണികളിൽ കൃത്യമായി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടിങ് വന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
പിണറായി രാജിവയ്ക്കണം
പരാജയത്തിൻ്റെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം അടിച്ചമർത്താനാണ് എൽഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ യുഡിഎഫ് കേൾക്കും.
പിണറായിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ അല്ലാതെ വേറെയൊന്നിനും കഴിയില്ല. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിണറായി ആറ് റൗണ്ട് പിന്നിൽ പോയത് പരാജയമാണ്. ധർമടം പോലെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ കുലംകുത്തികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ഇരട്ടച്ചങ്കൻ വിയർക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടു. രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് പിണറായിക്ക് നല്ലതെന്നും കെകെ രമ പറഞ്ഞു.
