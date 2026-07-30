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പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് വഴി കഞ്ചാവ് പാഴ്‌സൽ; നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ - OPERATION TOOFAN

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പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്‌ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 5:36 PM IST

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പാലക്കാട്‌: പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് വഴി ഏഴ് കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യ കണ്ണികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന നാല് പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. ഗുവാഹത്തി എയർപോർട്ടിൽ വച്ചാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. 670 കിലോ കഞ്ചാവ് പാർസലുകൾ അസാര പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. 111 പാർസലുകളിലായി 670 കിലോ കഞ്ചാവ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ എത്തിയപ്പോളാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായായത്. മേഘലയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് പാർസൽ വഴി കഞ്ചാവ് അയക്കുന്ന സംഘമാണിത്. 

ഫെബ്രുവരി നാലാം തിയ്യതിയാണ് മേഘാലലയിൽ നിന്ന് വന്ന 7.3 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് അടങ്ങിയ പാർസൽ കൊല്ലങ്ങോട് പോസ്റ്റ്‌ ഓഫിസിൽ വച്ച് സഞ്ജയ്‌, രാഹുൽ എന്നിവർ കൈപറ്റുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കഞ്ചാവ് ഓർഡർ ചെയ്‌ത കൊല്ലങ്ങോട് സ്വദേശി ജിജിറ്റിനെ മൂന്നാം പ്രതിയായി എക്‌സൈസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌കുയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (Narcotics Control Bureau) ക്ക് നൽകുകയും എസിബി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയുമായിരുന്നു.  ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പൊലീസ് വലയിലാവുന്നത്. ത്രിപുര സ്വദേശി അബുബക്കർ സിദ്ദിഖ്, ഫൽബക്സ്റ്റാർ പർലോങ്, അൽവിനെസ്‌റ്റർ സിയം, ക്രഷ് ദോഖർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. 

പാലക്കാട്‌: പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് വഴി ഏഴ് കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യ കണ്ണികൾ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന നാല് പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. ഗുവാഹത്തി എയർപോർട്ടിൽ വച്ചാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. 670 കിലോ കഞ്ചാവ് പാർസലുകൾ അസാര പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. 111 പാർസലുകളിലായി 670 കിലോ കഞ്ചാവ് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ എത്തിയപ്പോളാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായായത്. മേഘലയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോസ്‌റ്റ് ഓഫിസ് പാർസൽ വഴി കഞ്ചാവ് അയക്കുന്ന സംഘമാണിത്. 

ഫെബ്രുവരി നാലാം തിയ്യതിയാണ് മേഘാലലയിൽ നിന്ന് വന്ന 7.3 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് അടങ്ങിയ പാർസൽ കൊല്ലങ്ങോട് പോസ്റ്റ്‌ ഓഫിസിൽ വച്ച് സഞ്ജയ്‌, രാഹുൽ എന്നിവർ കൈപറ്റുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കഞ്ചാവ് ഓർഡർ ചെയ്‌ത കൊല്ലങ്ങോട് സ്വദേശി ജിജിറ്റിനെ മൂന്നാം പ്രതിയായി എക്‌സൈസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌കുയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (Narcotics Control Bureau) ക്ക് നൽകുകയും എസിബി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയുമായിരുന്നു.  ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പൊലീസ് വലയിലാവുന്നത്. ത്രിപുര സ്വദേശി അബുബക്കർ സിദ്ദിഖ്, ഫൽബക്സ്റ്റാർ പർലോങ്, അൽവിനെസ്‌റ്റർ സിയം, ക്രഷ് ദോഖർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. 

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TAGGED:

PALAKKAD DRUG HUNT
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി കഞ്ചാവ്
PALAKKAD DRUG ARREST
OPERATION TOOFAN
GANJA PARCEL ON POST OFFICE

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