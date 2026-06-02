ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കർ, നന്ദിപ്രമേയ ചര്‍ച്ച ഉടൻ - KERALA NIYAMASABHA LIVE

നിയമസഭ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 2, 2026 at 9:36 AM IST

Updated : June 2, 2026 at 9:46 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ ഒന്നാം സമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചു. പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി ഷാനമോള്‍ ഉസ്‌മാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 99 വോട്ടുകളാണ് ഷാനിമോള്‍ ഉസ്മാന് ലഭിച്ചത്. 4 പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്‌തില്ല

യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോൺഗ്രസിലെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സിപിഐയിലെ മുഹമ്മദ് മുഹ്സിനുമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചത്. ജനാധിപത്യപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മത്സരരംഗത്ത് സജീവമാകാൻ എൽഡിഎഫ് തീരുമാനിച്ചത്. വോട്ടെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം സഭ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. 

തുടർന്ന് നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായ ശേഷം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച സഭയിൽ ആരംഭിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിലും നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച തുടരും. പുതിയ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളും അതിന് ഭരണപക്ഷം നൽകുന്ന മറുപടികളും ചർച്ചയെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കും. സമകാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം അടിയന്തര പ്രമേയമായി ഉന്നയിക്കാനും പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദി പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ മറ്റന്നാൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കും. പിന്നാലെ ചർച്ചകൾക്കുള്ള മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും നൽകും.

ETV Bharat Kerala Team

