WATCH: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാത്തിരുന്ന പ്ലസ്‌ ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു... - PLUS TWO RESULT 2026 LIVE STREAMING

പ്രഖ്യാപനം പുരോഗമിക്കുന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 2:59 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷാഫലങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ പി.ആർ.ഡി ചേംബറിൽ വെച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്.  3.15 ഓടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലും ഫലം തത്സമയം ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. ഏപ്രിൽ 6-ന് ആരംഭിച്ച മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ ഇത്തവണയും സയൻസ്, കൊമേഴ്‌സ്, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമുകളിലെ ഫലങ്ങൾ ഒരേസമയത്താണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായം നിലവിലുള്ളതിനാൽ ഔദ്യോഗിക റാങ്ക് പട്ടികയോ ടോപ്പർമാരുടെ വിവരങ്ങളോ ബോർഡ് പ്രത്യേകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല, പകരം വിജയശതമാനവും സ്കൂൾ തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുമാകും ലഭ്യമാക്കുക. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിനായി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും തിയറി, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകളിൽ വെവ്വേറെയും ആകെ മാർക്കിലും കുറഞ്ഞത് 30% മാർക്ക് (D+ ഗ്രേഡ്) നേടിയിരിക്കണം. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ 77.81 ശതമാനവും വിഎച്ച്എസ്ഇയിൽ 70.06 ശതമാനവും ആയിരുന്നു വിജയശതമാനം. 

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala's commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage.

