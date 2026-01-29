ETV Bharat / Videos

Watch Live: കേരള ബജറ്റ് 2026-27, വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ധനമന്ത്രി - KERALA BUDGET 2026 LIVE

Kerala budget 2026-27 live streaming (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 8:58 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ അവസാന ബജറ്റാണിത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നലും നൽകുന്നതാവും ബജറ്റ് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുക വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പള കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതും പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണവും സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി ഒരു അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻകിട വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ബജറ്റിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയേക്കും. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വന്തം വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 'കാറ്റസ്‌ട്രോഫി ബോണ്ടുകൾ' പുറത്തിറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബജറ്റിൽ പരാമർശിക്കും. വയനാട്ടിലെ ഉരുൾപൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പുനരധിവാസത്തിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. എല്ലാ താലൂക്ക്, ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ടാകും. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികൾ മുതൽ കൊച്ചുകുട്ടികളും വയോജനങ്ങളും വരെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

KERALA BUDGET 2026
KERALA BUDGET 2026 LIVE STREAMING
KN BALAGOPAL
KERALA GOVERNMENT
KERALA BUDGET 2026 LIVE

ETV Bharat Kerala Team

