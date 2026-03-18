ETV Bharat / Videos

തൃശൂരില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട്; റോഡ്‌ ഷോയുമായി പത്മജയും ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്‌ണനും ടിഎന്‍ പ്രതാപനും - ELECTION CAMPAIGN IN THRISSUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
തൃശൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ട കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: ജില്ലയില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടേറുന്നു. മണ്ഡലങ്ങള്‍ തോറും പ്രചാരണങ്ങളും റോഡ്‌ ഷോയുമായി വിവിധ പാര്‍ട്ടികളും സ്ഥാനാര്‍ഥികളുമെത്തി. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി പത്മജ വേണുഗോപാലിൻ്റെ പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തകള്‍ തൃശൂർ മണ്ഡലത്തില്‍ സജീവമാണ്. ഇന്നലെ (മാർച്ച് 17) രാവിലെ തന്നെ പത്മജയും എന്‍ഡിഎ പ്രവര്‍ത്തകരും തൃശൂരിലെത്തി പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെത്തി വോട്ട് തേടിയതിന് ശേഷം വൈകിട്ടാണ് റോഡ്‌ ഷോ നടത്തിയത്. വൈകിട്ട് സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ റോഡ് ഷോ നടന്നത്. പഴയ ബിജെപി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോയ്‌ക്ക് സ്വരാജ് റൗണ്ട് ചുറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് സമാപനമായത്. എൽഡിഎഫ് നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥി ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്‌ണൻ്റെയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ടിഎൻ പ്രതാപൻ്റെയും പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ക്കും തൃശൂരില്‍ തുടക്കമായി. അരിമ്പൂർ കപ്പൽ പള്ളിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന എൻഐ  ദേവസികുട്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ പുഷ്പ്പാർച്ചന നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് റോഡ് ഷോയ്‌ക്ക്  തുടക്കമായത്. എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് ഏറെ വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് തൃശൂര്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്‍ഡിഎയും അവരെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ലീഗിൻ്റെയും സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൂടി വന്നതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തൃശൂര്‍ കൂടുതല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും.

For All Latest Updates

TAGGED:

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം
പത്മജാ വേണുഗോപാൽ
യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് എൻഡിഎ
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION CAMPAIGN IN THRISSUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.