മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കി; മൂന്നു പേര്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് എസ്ഐക്ക് സസ്പെൻഷൻ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 24, 2026 at 5:04 PM IST
കണ്ണൂർ: ദേശീയപാതയിൽ മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗതയിൽ കാറോടിച്ച് വിദ്യാർഥിനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയും നിർത്താതെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അഴീക്കൽ കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രജിത്തിനെയാണ് (42) കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാർഥിനിയും പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരിയുമായ സ്വാതി (25), വഴിയാത്രക്കാരായ രണ്ട് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെയാണ് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരെയും സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിച്ചു.
ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്വാതിയെ കാറിടിച്ചത്. മൂന്നുപേരെ ഇടിച്ചിട്ടും രജിത്ത് വാഹനം നിർത്താതെ പോയി. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശേഷമാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സ്വാതിയുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കടയിലുള്ളവർ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റവർ പറഞ്ഞു. മദ്യലഹരിയിൽ നടന്നുപോകാൻ പോലുമാകാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പൊലീസുകാരനെന്ന് സ്വാതി പറഞ്ഞു. ഗുരുതര കൃത്യവിലോപവും നിയമലംഘനവും ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കമ്മിഷണര് എസ്ഐ രജിത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
കണ്ണൂർ: ദേശീയപാതയിൽ മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗതയിൽ കാറോടിച്ച് വിദ്യാർഥിനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്നുപേരെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയും നിർത്താതെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അഴീക്കൽ കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രജിത്തിനെയാണ് (42) കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാർഥിനിയും പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരിയുമായ സ്വാതി (25), വഴിയാത്രക്കാരായ രണ്ട് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെയാണ് ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരെയും സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിച്ചു.
ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സ്വാതിയെ കാറിടിച്ചത്. മൂന്നുപേരെ ഇടിച്ചിട്ടും രജിത്ത് വാഹനം നിർത്താതെ പോയി. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശേഷമാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ജോലി കഴിഞ്ഞ് സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സ്വാതിയുടെ വാഹനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കടയിലുള്ളവർ വാഹനത്തെ പിന്തുടർന്ന് പിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പരിക്കേറ്റവർ പറഞ്ഞു. മദ്യലഹരിയിൽ നടന്നുപോകാൻ പോലുമാകാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പൊലീസുകാരനെന്ന് സ്വാതി പറഞ്ഞു. ഗുരുതര കൃത്യവിലോപവും നിയമലംഘനവും ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കമ്മിഷണര് എസ്ഐ രജിത്തിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.