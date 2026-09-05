പുലി ഭീതിയില് പെരുന്തട്ട; കെണിവച്ച് പിടിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാര്
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Published : September 5, 2026 at 9:07 PM IST
വയനാട്: കൽപ്പറ്റ പെരുന്തട്ടയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ പുലി ഇറങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടതോടെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്ന പുലിയെ കൂടുവച്ച് പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം പതിവായതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശവാസിയായ ഷൺമുഖൻ്റെ പശുവിനെ പുലി ആക്രമിച്ച് കൊന്നു തിന്നിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപും നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ ഇരയായത്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്തുപോലും പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടതോടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങൾ. എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ പാടികൾക്ക് സമീപം വലിയ രീതിയിൽ കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നതും തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്താത്തതും പുലിയുടെ ഭീഷണി വർധിപ്പിക്കുന്നു. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. പുലിയെ അടിയന്തരമായി കൂടുവച്ച് പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ, ഡി.എഫ്.ഒ, നഗരസഭ എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഡി.എഫ്.ഒ ഓഫിസിലേക്ക് അടക്കം പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ നീക്കം.
വയനാട്: കൽപ്പറ്റ പെരുന്തട്ടയിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ പുലി ഇറങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിൽ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടതോടെ രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നിരന്തരം ആക്രമിക്കുന്ന പുലിയെ കൂടുവച്ച് പിടികൂടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ പോലും പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം പതിവായതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശവാസിയായ ഷൺമുഖൻ്റെ പശുവിനെ പുലി ആക്രമിച്ച് കൊന്നു തിന്നിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപും നിരവധി വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് പുലിയുടെ ഇരയായത്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്തുപോലും പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടതോടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ജനങ്ങൾ. എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ പാടികൾക്ക് സമീപം വലിയ രീതിയിൽ കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നതും തെരുവുവിളക്കുകൾ കത്താത്തതും പുലിയുടെ ഭീഷണി വർധിപ്പിക്കുന്നു. അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. പുലിയെ അടിയന്തരമായി കൂടുവച്ച് പിടികൂടാൻ വനം വകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ, ഡി.എഫ്.ഒ, നഗരസഭ എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഡി.എഫ്.ഒ ഓഫിസിലേക്ക് അടക്കം പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ നീക്കം.