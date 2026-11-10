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"എന്നെ ആരും ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കേണ്ട"; വന്ദേമാതരം വിവാദത്തിൽ ബിജെപിക്ക് മറുപടിയുമായി കെ മുരളീധരൻ

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വന്ദേമാതരം വിവാദം; തന്നെ ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2026 at 11:03 AM IST

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സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ബിജെപിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. കാസർകോട് മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ലാബ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംഭവത്തിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഈശ്വരപ്രാർഥന മാത്രമാണ് അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അജണ്ട ലംഘിച്ച് പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേർ വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് താൻ നൽകിയത്. ഇതിൽ എന്ത് നിയമനടപടി ഉണ്ടായാലും നേരിടാൻ തയാറാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുടെ മകനായ തന്നെ ആരും ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നും കെ. മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ ബിജെപിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കാനാണ് സാധ്യത. 

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ബിജെപിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. കാസർകോട് മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ലാബ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

സംഭവത്തിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയതോടെയാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മുള്ളേരിയ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഈശ്വരപ്രാർഥന മാത്രമാണ് അജണ്ടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അജണ്ട ലംഘിച്ച് പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേർ വന്ദേമാതരം മുഴുവനായി ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് താൻ നൽകിയത്. ഇതിൽ എന്ത് നിയമനടപടി ഉണ്ടായാലും നേരിടാൻ തയാറാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുടെ മകനായ തന്നെ ആരും ദേശസ്നേഹം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നും കെ. മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ ബിജെപിയുടെ അജണ്ട നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കാനാണ് സാധ്യത. 

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TAGGED:

VANDE MATARAM CONTROVERSY
MINISTER K MURALEEDHARAN NEWS
BJP PROTEST IN KERALA
വന്ദേമാതരം വിവാദം കാസർകോട്
മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ

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