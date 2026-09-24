ETV Bharat / Videos

കൈപ്പമംഗലത്ത് ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം, വൈറല്‍ വീഡിയോ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: ദേശീയപാതയിൽ ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം. എട്ട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ദേശീയപാത 66 കൈപ്പമംഗലത്താണ് വാഹനം അപകടകരമായ രീതിയിൽ റിവേഴ്‌സ് എടുത്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച് കാർ റിവേഴ്‌സ് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ച് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അടക്കം കനത്ത പിഴ ചുമത്തുകയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം നിയമം ലംഘിച്ച് ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുന്നത്. സിവിൽ ജഡ്‌ജി എന്ന ബോർഡ് പതിപ്പിച്ച വാഹനമാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയത്. വാഹനത്തിൽ ജഡ്‌ജിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ വിഐപി വാഹനങ്ങൾ അവർ ഇല്ലാതെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബോർഡ് മറച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നതാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  അതേസമയം എട്ട് പേരുടെ ജീവനിടയാക്കിയ കൈപ്പമംഗലത്ത് വച്ച് നിയമം കാക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

തൃശൂർ: ദേശീയപാതയിൽ ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം. എട്ട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ദേശീയപാത 66 കൈപ്പമംഗലത്താണ് വാഹനം അപകടകരമായ രീതിയിൽ റിവേഴ്‌സ് എടുത്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച് കാർ റിവേഴ്‌സ് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ച് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അടക്കം കനത്ത പിഴ ചുമത്തുകയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജഡ്‌ജിയുടെ വാഹനം നിയമം ലംഘിച്ച് ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുന്നത്. സിവിൽ ജഡ്‌ജി എന്ന ബോർഡ് പതിപ്പിച്ച വാഹനമാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയത്. വാഹനത്തിൽ ജഡ്‌ജിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ വിഐപി വാഹനങ്ങൾ അവർ ഇല്ലാതെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബോർഡ് മറച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നതാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല.  അതേസമയം എട്ട് പേരുടെ ജീവനിടയാക്കിയ കൈപ്പമംഗലത്ത് വച്ച് നിയമം കാക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAFFIC RULES VIOLATES
TRAFFIC RULES VIOLATES IN THRISSUR
NATIONAL HIGHWAY 66
KAIPAMANGALAM
JUDGE VEHICLE VIOLATE TRAFFIC RULES

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

MV GOVINDAN V D SATHEESAN MINISTERS FOREIGN TRIP CONTROVERSY MINISTERS FOREIGN TRIP

'സൗജന്യം പറ്റുന്നതിന് പിന്നിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുമുണ്ട്‌', മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുമായി എംവി ഗോവിന്ദൻ

September 23, 2026 at 9:04 PM IST
WASTE DUMPED IN PUBLIC PLACE FINE FOR DUMPING WASTE PUBLIC PLACE DUMPING WASTE IN PUBLIC PLACE WASTE DUMPING FINE IMPOSED

'നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണീ ഇത് ഞാനല്ല'..., റോഡരികിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ ചേട്ടന് കിട്ടയത് എട്ടിൻ്റെ പണി

September 23, 2026 at 8:05 PM IST
CPM protest Wayanad Wayanad buffer zone Tunnel Road Project CPM Wayanad District Secretary

കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ സർക്കാരിന് ലാഘവസമീപനം; തുരങ്കപാത അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. റഫീഖ്

September 23, 2026 at 5:39 PM IST
PATTAMBI KOOTTANAD ROAD ACCIDENT BUS ACCIDENT PALAKKAD പാലക്കാട് ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു BUS ACCIDENT NEWS PALAKKAD

പട്ടാമ്പി-കൂറ്റനാട് റോഡിൽ ബസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെയെന്ന് ബസ് ജീവനക്കാർ

September 23, 2026 at 5:21 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.