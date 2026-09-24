കൈപ്പമംഗലത്ത് ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം, വൈറല് വീഡിയോ
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Published : September 24, 2026 at 3:22 PM IST
തൃശൂർ: ദേശീയപാതയിൽ ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം. എട്ട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ദേശീയപാത 66 കൈപ്പമംഗലത്താണ് വാഹനം അപകടകരമായ രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് എടുത്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച് കാർ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ച് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അടക്കം കനത്ത പിഴ ചുമത്തുകയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം നിയമം ലംഘിച്ച് ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുന്നത്. സിവിൽ ജഡ്ജി എന്ന ബോർഡ് പതിപ്പിച്ച വാഹനമാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയത്. വാഹനത്തിൽ ജഡ്ജിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ വിഐപി വാഹനങ്ങൾ അവർ ഇല്ലാതെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബോർഡ് മറച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നതാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം എട്ട് പേരുടെ ജീവനിടയാക്കിയ കൈപ്പമംഗലത്ത് വച്ച് നിയമം കാക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
തൃശൂർ: ദേശീയപാതയിൽ ട്രാഫിക് നിയമം ലംഘിച്ച് ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം. എട്ട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ദേശീയപാത 66 കൈപ്പമംഗലത്താണ് വാഹനം അപകടകരമായ രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് എടുത്തത്. നിയമം ലംഘിച്ച് കാർ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ച് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അടക്കം കനത്ത പിഴ ചുമത്തുകയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജഡ്ജിയുടെ വാഹനം നിയമം ലംഘിച്ച് ദേശീയപാതയിലൂടെ പോകുന്നത്. സിവിൽ ജഡ്ജി എന്ന ബോർഡ് പതിപ്പിച്ച വാഹനമാണ് നിയമലംഘനം നടത്തിയത്. വാഹനത്തിൽ ജഡ്ജിയുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ വിഐപി വാഹനങ്ങൾ അവർ ഇല്ലാതെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബോർഡ് മറച്ച ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം നിരത്തിൽ ഇറക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നതാണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം എട്ട് പേരുടെ ജീവനിടയാക്കിയ കൈപ്പമംഗലത്ത് വച്ച് നിയമം കാക്കേണ്ടവർ തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.