ബസിലിടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചു; ജീപ്പ് തല കീഴായി മറിഞ്ഞു, ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി - ജീപ്പ് അപകടം
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Published : July 28, 2026 at 3:20 PM IST
പാലക്കാട്: ചെത്തല്ലൂർ റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് തലരീഴായി മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. നവീകരണ പണികൾ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിലാണ് ജീപ്പ് തല കീഴായി മറിഞ്ഞത്. മണ്ണാർക്കാട് മുറിയങ്കണ്ണി റോഡിലാണ് അപകടം. എതിർ വശത്ത് കൂടെ വന്ന ബസിനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ജീപ്പ് നിയന്ത്രണമിട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞത്. ഡ്രൈവർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുറിയങ്കണ്ണി ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ജീപ്പാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മായപ്പടി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ബസിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചപ്പോൾ സൈഡിലെ മതിലിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ജീപ്പ് ഭാഗിഗമായി നശിച്ച നിലയിലാണ്. പിന്നാലെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ജീപ്പിൽ നിന്നും ഡ്രൈവറെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ ഡ്രൈവറെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കരിങ്കലത്താണി സ്വദേശിയുടെ ജീപ്പാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈവർക്ക് നിസാര പരുക്ക് മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് ശേഷം ബസ് നിർത്താതെ പോയത് സിസിടിവിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.
പാലക്കാട്: ചെത്തല്ലൂർ റോഡിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ജീപ്പ് തലരീഴായി മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. നവീകരണ പണികൾ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡിലാണ് ജീപ്പ് തല കീഴായി മറിഞ്ഞത്. മണ്ണാർക്കാട് മുറിയങ്കണ്ണി റോഡിലാണ് അപകടം. എതിർ വശത്ത് കൂടെ വന്ന ബസിനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ജീപ്പ് നിയന്ത്രണമിട്ട് തലകീഴായി മറിഞ്ഞത്. ഡ്രൈവർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. മുറിയങ്കണ്ണി ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ജീപ്പാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മായപ്പടി ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് സമീപത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. ബസിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചപ്പോൾ സൈഡിലെ മതിലിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ജീപ്പ് ഭാഗിഗമായി നശിച്ച നിലയിലാണ്. പിന്നാലെ ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ജീപ്പിൽ നിന്നും ഡ്രൈവറെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ ഡ്രൈവറെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കരിങ്കലത്താണി സ്വദേശിയുടെ ജീപ്പാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈവർക്ക് നിസാര പരുക്ക് മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് ശേഷം ബസ് നിർത്താതെ പോയത് സിസിടിവിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും.