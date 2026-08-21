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അടൂരിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ മിന്നല്‍ പരിശോധന; പഴകിയ എണ്ണയും ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു - INSPECTION IN HOTELS IN ADOOR

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ഹോട്ടലുകളില്‍ നിന്നും ഭക്ഷണ പിടിച്ചെടുത്ത ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 10:03 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: ഒരാഴ്‌ച മുമ്പ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത അടൂർ ബൈപ്പാസിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ വീണ്ടും നഗരസഭ ഹെല്‍ത്ത് സ്ക്വാഡ് മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തി. 45 ലിറ്റര്‍ പഴകിയ എണ്ണയും ചിക്കനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കെഎഫ്‌സി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഹോട്ടലുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പ്രധാന ഫുഡ് ഹബ്ബായി മാറിയ അടൂർ ബൈപ്പാസിലെ കെഎഫ്‌സി, ഫില്‍ ഫില്‍, തബാദ്, പ്ലേറ്റ്സ് ബൈ നേഹ, പറക്കൻസ്, ഡയാന, റെഡ് ടീ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്നീ ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്. അടൂർ നഗരസഭ ഹെല്‍ത്ത് സ്ക്വാഡാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 50 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യവും മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.ഇന്‍റര്‍ നാഷണൽ ഫുഡ്‌ ചെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്ഷണ ശാലകളാണ് അടൂർ ബൈപാസ് റോഡിന്‍റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റെയ്‌ഡ് തുടരുമ്പോഴും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തുടരുകയാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ അടക്കം ഹോട്ടലുകള്‍ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. മത്സ്യ, പച്ചക്കറി, പഴം സ്റ്റാളുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നും "ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ" മാതൃകയിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകം പരിശോധന വേണമെന്നുമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അടക്കം ആവശ്യം ഉയരുന്നത്. 

പത്തനംതിട്ട: ഒരാഴ്‌ച മുമ്പ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത അടൂർ ബൈപ്പാസിലെ ഹോട്ടലുകളില്‍ വീണ്ടും നഗരസഭ ഹെല്‍ത്ത് സ്ക്വാഡ് മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തി. 45 ലിറ്റര്‍ പഴകിയ എണ്ണയും ചിക്കനും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. കെഎഫ്‌സി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഹോട്ടലുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ പ്രധാന ഫുഡ് ഹബ്ബായി മാറിയ അടൂർ ബൈപ്പാസിലെ കെഎഫ്‌സി, ഫില്‍ ഫില്‍, തബാദ്, പ്ലേറ്റ്സ് ബൈ നേഹ, പറക്കൻസ്, ഡയാന, റെഡ് ടീ, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്നീ ഭക്ഷണ ശാലകളിൽ നിന്നുമാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്. അടൂർ നഗരസഭ ഹെല്‍ത്ത് സ്ക്വാഡാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. നേരത്തെ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 50 കിലോ പഴകിയ മത്സ്യവും മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.ഇന്‍റര്‍ നാഷണൽ ഫുഡ്‌ ചെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭക്ഷണ ശാലകളാണ് അടൂർ ബൈപാസ് റോഡിന്‍റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റെയ്‌ഡ് തുടരുമ്പോഴും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തുടരുകയാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ അടക്കം ഹോട്ടലുകള്‍ക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. മത്സ്യ, പച്ചക്കറി, പഴം സ്റ്റാളുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ നടത്തണമെന്നും "ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ" മാതൃകയിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകം പരിശോധന വേണമെന്നുമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അടക്കം ആവശ്യം ഉയരുന്നത്. 

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TAGGED:

INSPECTION IN HOTELS
RAID IN HOTELS IN ADOOR
ഹോട്ടലുകളില്‍ റെയ്‌ഡ്
MUNICIPALITY HEALTH SQUAD RAID
INSPECTION IN HOTELS IN ADOOR

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