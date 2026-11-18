ശബരിമലയിൽ ഇനി പ്രസാദത്തിനായി നീണ്ട ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടതില്ല; സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി വീട്ടിലെത്തും
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 18, 2026 at 8:00 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക 'സ്വാമി പ്രസാദം' ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാറാണ് കൗണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ അനുഭവം മികച്ചതാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണിത് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ ആരംഭിച്ചതെന്ന് കെ ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി. 'ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഭക്തർക്ക് അരവണ കൈയിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ മേൽവിലാസവും പണവും കൊണ്ടറിൽ നൽകി പോകാം. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്വാമി പ്രസാദം എത്തും,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സന്നിധാനത്ത് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ അരവണ, അപ്പം കൗണ്ടറുകള്ക്ക് സമീപമായാണ് ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക കൗണ്ടര് പ്രവര്ത്തിക്കുക. ഈ പ്രത്യേക കൗണ്ടര് വഴി അയ്യപ്പഭക്തര്ക്ക് സ്വാമി പ്രസാദം, അരവണ പായസം എന്നിവ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാര്സലായി രാജ്യത്തെവിടെയും അയക്കാന് സാധിക്കും. പ്രസാദം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷിതമായി പാക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. ഭക്തര് ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രസാദം വീടുകളില് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സന്നിധാനത്തെ പ്രത്യേക കൗണ്ടറിന് പുറമെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും 'സ്വാമി പ്രസാദം' സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാര്സലായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. തീര്ത്ഥാടന കാലത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി, ആവശ്യമായ അളവില് പ്രസാദവും അരവണയും ബുക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിലെത്തിക്കാന് ഈ സംവിധാനം ഭക്തര്ക്ക് സഹായകരമാകും. അരവണയുടെ വിലയും പോസ്റ്റല് ചാര്ജും നല്കിയും, അരവണ വാങ്ങി നല്കിയാല് പോസ്റ്റല് ചാര്ജ് മാത്രം നല്കിയും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ സന്നിധാനവും പരിസരങ്ങളും മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ 1,000 അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന 'വിശുദ്ധി സേന' സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, പന്തളം, കുളനട തുടങ്ങിയ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കാനനപാതകളിലുമാണ് ഇവരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക 'സ്വാമി പ്രസാദം' ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാറാണ് കൗണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ അനുഭവം മികച്ചതാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണിത് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടർ ആരംഭിച്ചതെന്ന് കെ ജയകുമാര് വ്യക്തമാക്കി. 'ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഭക്തർക്ക് അരവണ കൈയിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ മേൽവിലാസവും പണവും കൊണ്ടറിൽ നൽകി പോകാം. സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്വാമി പ്രസാദം എത്തും,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സന്നിധാനത്ത് ദേവസ്വത്തിൻ്റെ അരവണ, അപ്പം കൗണ്ടറുകള്ക്ക് സമീപമായാണ് ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക കൗണ്ടര് പ്രവര്ത്തിക്കുക. ഈ പ്രത്യേക കൗണ്ടര് വഴി അയ്യപ്പഭക്തര്ക്ക് സ്വാമി പ്രസാദം, അരവണ പായസം എന്നിവ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാര്സലായി രാജ്യത്തെവിടെയും അയക്കാന് സാധിക്കും. പ്രസാദം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷിതമായി പാക്ക് ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാകും. ഭക്തര് ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രസാദം വീടുകളില് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സംവിധാനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സന്നിധാനത്തെ പ്രത്യേക കൗണ്ടറിന് പുറമെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയും 'സ്വാമി പ്രസാദം' സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് പാര്സലായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. തീര്ത്ഥാടന കാലത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി, ആവശ്യമായ അളവില് പ്രസാദവും അരവണയും ബുക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിലെത്തിക്കാന് ഈ സംവിധാനം ഭക്തര്ക്ക് സഹായകരമാകും. അരവണയുടെ വിലയും പോസ്റ്റല് ചാര്ജും നല്കിയും, അരവണ വാങ്ങി നല്കിയാല് പോസ്റ്റല് ചാര്ജ് മാത്രം നല്കിയും സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടന കാലയളവിൽ സന്നിധാനവും പരിസരങ്ങളും മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ 1,000 അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന 'വിശുദ്ധി സേന' സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, പന്തളം, കുളനട തുടങ്ങിയ പ്രധാന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കാനനപാതകളിലുമാണ് ഇവരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.