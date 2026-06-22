അഗാധമായ കൊക്ക, മുകളിൽ യുവാക്കളുടെ അഭ്യാസം; ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ - ILLIKKAL KALLU DANGEROUS STUNT
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Published : June 22, 2026 at 1:51 PM IST
കോട്ടയം: ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള അഭ്യാസപ്രകടനവുമായി യുവാക്കൾ. പ്രത്യേക സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോ മുൻകരുതലുകളോ ഇല്ലാതെ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിന് മുകളിൽ കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ കല്ലിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതും പാറയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പിടിച്ചുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികളിൽ ഒന്നായ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ ഇരുവശത്തും അഗാധമായ കൊക്കയാണ്. 1036 (മീറ്റർ) അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം.
ദിവസേന നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് സന്ദർശിക്കാനായി എത്തുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നതിനായി ഗ്യാലറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ ട്രെക്കിങ് ചെയ്യണം. കല്ലിന് പിന്നിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ ട്രെക്കിങ് നടത്തിയവരാണ് കല്ലിന് മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. കല്ലിന് പിന്നിലൂടെ ട്രെക്കിങ് നടത്തി എത്തുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also read:കൊച്ചി വൈപ്പിനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ കപ്പലിന് വൻ തീപിടിത്തം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
കോട്ടയം: ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള അഭ്യാസപ്രകടനവുമായി യുവാക്കൾ. പ്രത്യേക സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളോ മുൻകരുതലുകളോ ഇല്ലാതെ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിന് മുകളിൽ കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ കല്ലിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതും പാറയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പിടിച്ചുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികളിൽ ഒന്നായ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ ഇരുവശത്തും അഗാധമായ കൊക്കയാണ്. 1036 (മീറ്റർ) അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം.
ദിവസേന നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് സന്ദർശിക്കാനായി എത്തുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നതിനായി ഗ്യാലറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ ട്രെക്കിങ് ചെയ്യണം. കല്ലിന് പിന്നിലൂടെയുള്ള വഴിയിലൂടെ ട്രെക്കിങ് നടത്തിയവരാണ് കല്ലിന് മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകാറുണ്ട്. കല്ലിന് പിന്നിലൂടെ ട്രെക്കിങ് നടത്തി എത്തുന്നവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also read:കൊച്ചി വൈപ്പിനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ കപ്പലിന് വൻ തീപിടിത്തം; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം