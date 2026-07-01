കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി; വീഡിയോ പുറത്ത് - പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി
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Published : July 1, 2026 at 12:59 PM IST
തൃശൂർ: കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി. തൃശൂർ വരവൂരിൽ നിന്നാണ് ആറ് അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിലാണ് കോഴികളെ വിഴുങ്ങി അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ പാമ്പിനെ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. വരവൂർ മേഖലയിൽ പാമ്പുകളെത്തുന്ന പതിവാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ആടുകളെയും കോഴികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം പാമ്പുകള് എത്താറുള്ളത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂർ പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.
കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂറ്റൻ പാമ്പ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറി കോഴികളെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. കോഴികളുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ പാമ്പിനെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ വിവരം പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂരിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പലതവണ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടി ഫോറസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്.
തൃശൂർ: കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി. തൃശൂർ വരവൂരിൽ നിന്നാണ് ആറ് അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിലാണ് കോഴികളെ വിഴുങ്ങി അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ പാമ്പിനെ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. വരവൂർ മേഖലയിൽ പാമ്പുകളെത്തുന്ന പതിവാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ആടുകളെയും കോഴികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം പാമ്പുകള് എത്താറുള്ളത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂർ പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു.
കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂറ്റൻ പാമ്പ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറി കോഴികളെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. കോഴികളുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ പാമ്പിനെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ വിവരം പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂരിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പലതവണ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടി ഫോറസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്.