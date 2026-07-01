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കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി; വീഡിയോ പുറത്ത് - പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി

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കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 12:59 PM IST

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തൃശൂർ: കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി. തൃശൂർ വരവൂരിൽ നിന്നാണ് ആറ് അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിലാണ് കോഴികളെ വിഴുങ്ങി അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ പാമ്പിനെ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. വരവൂർ മേഖലയിൽ പാമ്പുകളെത്തുന്ന പതിവാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ആടുകളെയും കോഴികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം പാമ്പുകള്‍ എത്താറുള്ളത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂർ പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. 

കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂറ്റൻ പാമ്പ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറി കോഴികളെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. കോഴികളുടെ ശബ്‌ദം പുറത്ത് കേട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ പാമ്പിനെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ വിവരം പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂരിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പലതവണ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടി ഫോറസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്.  

തൃശൂർ: കോഴിയെ വിഴുങ്ങിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടി. തൃശൂർ വരവൂരിൽ നിന്നാണ് ആറ് അടിയോളം വലിപ്പമുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിലാണ് കോഴികളെ വിഴുങ്ങി അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ പാമ്പിനെ വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. വരവൂർ മേഖലയിൽ പാമ്പുകളെത്തുന്ന പതിവാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ആടുകളെയും കോഴികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരം പാമ്പുകള്‍ എത്താറുള്ളത്. വരവൂർ ചരലിൽ പീടികയിൽ അലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂർ പിടികൂടിയ പാമ്പിനെ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. 

കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസികമായി പിടികൂടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂറ്റൻ പാമ്പ് കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറി കോഴികളെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു. കോഴികളുടെ ശബ്‌ദം പുറത്ത് കേട്ടതോടെ വീട്ടുകാർ പാമ്പിനെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ വിവരം പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ പ്രേം ദാസ് വരവൂരിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പലതവണ പാമ്പ് തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടി ഫോറസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്.  

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TAGGED:

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പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി
HUGE PYTHON SWALLOWED CHICKEN

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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