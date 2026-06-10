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'പിള്ളേരെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞേ, കട്ട കലിപ്പിലാണ് കക്ഷി'; പാതിരാത്രിയിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് - PYTHON ON ELECTRIC POST

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പാതിരാത്രിയിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 3:51 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: രാത്രിയിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിനു മുകളിൽ കയറിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാക്കി. വൈദ്യുതി ലൈനിലേക്ക് കയറാൻ പാമ്പ് ശ്രമിച്ചതോടെ സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരും പരിഭ്രാന്തിയിയി. വിവരം ഉടൻ കെഎസ്ഇബിയിലും വനം വകുപ്പിലും അറിയിച്ചു. കോന്നി മല്ലശ്ശേരിമുക്കിനു സമീപം ഗംഗാധര പിള്ളയുടെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിന് മുകളിലാണ് പെരുമ്പാമ്പ് കുടുങ്ങിയത്. വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ചേദിച്ചതിനാൽ പാമ്പ് അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് ഒഴിവായി. 

കോന്നി ആർ ആർ ടി ടീം സ്ഥലത്തെത്തി നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനോടുവിൽ പാമ്പിനെ താഴെ എത്തിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. കാഴ്‌ചയിൽ തന്നെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ പാമ്പാണ് രാത്രിയിൽ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞ് കയറിയത്. ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പാമ്പിനെ താഴെയെത്തിച്ച് കൂട്ടിലാക്കിയതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. മഴക്കാലമായതോടെ പാമ്പ് ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. സുരക്ഷിത ഇടങ്ങള്‍ തേടി പാമ്പുകള്‍ എത്തുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിയ്‌ക്ക് കാരണം. മഴക്കാലം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും  അവ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ മരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പത്തനംതിട്ട: രാത്രിയിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിനു മുകളിൽ കയറിയ കൂറ്റൻ പെരുമ്പാമ്പ് നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാക്കി. വൈദ്യുതി ലൈനിലേക്ക് കയറാൻ പാമ്പ് ശ്രമിച്ചതോടെ സമീപമുള്ള വീട്ടുകാരും പരിഭ്രാന്തിയിയി. വിവരം ഉടൻ കെഎസ്ഇബിയിലും വനം വകുപ്പിലും അറിയിച്ചു. കോന്നി മല്ലശ്ശേരിമുക്കിനു സമീപം ഗംഗാധര പിള്ളയുടെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിന് മുകളിലാണ് പെരുമ്പാമ്പ് കുടുങ്ങിയത്. വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ചേദിച്ചതിനാൽ പാമ്പ് അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് ഒഴിവായി. 

കോന്നി ആർ ആർ ടി ടീം സ്ഥലത്തെത്തി നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനോടുവിൽ പാമ്പിനെ താഴെ എത്തിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്. കാഴ്‌ചയിൽ തന്നെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കൂറ്റൻ പാമ്പാണ് രാത്രിയിൽ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞ് കയറിയത്. ഏറെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പാമ്പിനെ താഴെയെത്തിച്ച് കൂട്ടിലാക്കിയതായി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. മഴക്കാലമായതോടെ പാമ്പ് ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. സുരക്ഷിത ഇടങ്ങള്‍ തേടി പാമ്പുകള്‍ എത്തുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിയ്‌ക്ക് കാരണം. മഴക്കാലം ശക്തമാകുമ്പോൾ പാമ്പുകളുടെ മാളങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുകയും  അവ സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കാൻ മരങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

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HUGE PYTHON ON ELECTRIC POST
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PYTHON ON ELECTRIC POST

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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