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അബദ്ധത്തില്‍ പുഴയില്‍ വീണ വീട്ടമ്മയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന

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വീട്ടമ്മയെ രക്ഷിക്കുന്ന അഗ്നിരക്ഷാസേന (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2026 at 11:58 AM IST

|

Updated : November 12, 2026 at 12:09 PM IST

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പാലക്കാട്: യാക്കര പുഴയിലേക്ക് വീണ വീട്ടമ്മയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന. തേൻകുറുശി സ്വദേശിനിയായ 46 വയസുകാരിയാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ അവസരോചിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. യാക്കര പാലത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് വീട്ടമ്മ അബദ്ധത്തിൽ പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പുഴയിൽ വീണ ഇവർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് പാലക്കാട് അഗ്നിരക്ഷാനിലയത്തിൽ നിന്ന് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് സ്‌റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ മധുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എസ്. രമേശ് സുരക്ഷാ റോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി. തുടർന്ന് റെസ്ക്യൂ നെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടമ്മയെ സുരക്ഷിതമായി കരയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സമയോചിതമായ ഇടപെടലും ഏകോപിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമാണ് വീട്ടമ്മയെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്‌ക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ആദർശ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിഷ്‌ണു ടി എച്ച്, കിരൺ, അജിത് കെ, സുജിത്ത്, അജിത്ത്, രഞ്ജിഷ് എന്നിവരും ഡ്രൈവർമാരായ അജീഷ്, രാജേഷ് എന്നിവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

പാലക്കാട്: യാക്കര പുഴയിലേക്ക് വീണ വീട്ടമ്മയെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന. തേൻകുറുശി സ്വദേശിനിയായ 46 വയസുകാരിയാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ അവസരോചിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. യാക്കര പാലത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് വീട്ടമ്മ അബദ്ധത്തിൽ പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പുഴയിൽ വീണ ഇവർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് പാലക്കാട് അഗ്നിരക്ഷാനിലയത്തിൽ നിന്ന് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് സ്‌റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കെ മധുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എസ്. രമേശ് സുരക്ഷാ റോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടമ്മയുടെ അടുത്തെത്തി. തുടർന്ന് റെസ്ക്യൂ നെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വീട്ടമ്മയെ സുരക്ഷിതമായി കരയില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സമയോചിതമായ ഇടപെടലും ഏകോപിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമാണ് വീട്ടമ്മയെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്‌ക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ആദർശ്, ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിഷ്‌ണു ടി എച്ച്, കിരൺ, അജിത് കെ, സുജിത്ത്, അജിത്ത്, രഞ്ജിഷ് എന്നിവരും ഡ്രൈവർമാരായ അജീഷ്, രാജേഷ് എന്നിവരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Last Updated : November 12, 2026 at 12:09 PM IST

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HOUSEWIFE FALLS INTO YAKKARA RIVER
YAKKARA RIVER RESCUE
PALAKKAD FIRE STATION RESCUE
WOMEN RESCUED FROM RIVER

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