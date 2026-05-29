'പെട്ടെന്ന് വീടിനുള്ളിൽ വലിയ ശബ്‌ദം'... ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീടിന് വൻ നാശനഷ്‌ടം - HOUSE DAMAGED BY HAEVY LIGHTNING

അപകടം നടന്ന ബിനോയുടെ വീട് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 29, 2026 at 5:20 PM IST

കോട്ടയം: ഇടിമിന്നലിൽ വീടിന് വൻ നാശനഷ്‌ടം. കാണക്കാരി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴാം വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന കണിയാംകുന്നേൽ ബിനോയുടെ വീടിനാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റ് നാശനഷ്‌ടം സംഭവിച്ചത്. വീടിനുള്ളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി അപകടം ഉണ്ടായത്. വലിയ ശബ്‌ദവും വൈദ്യുത തകരാറും ഒരുമിച്ചുണ്ടായതോടെ വീട്ടുകാർ ഭീതിയിലാവുകയായിരുന്നു.

"ഇടിമിന്നൽ സാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ ശബ്‌ദത്തോടെ അപകടം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു," എന്ന്  ബിനോയ് പറഞ്ഞു. 

വീട്ടിലെ ചില ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പ്രദേശത്ത് മഴയും ഇടിയോടുകൂടിയ കാലാവസ്ഥയും നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അപകടസാധ്യത ഇത്ര ഗുരുതരമാകുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. അപകടത്തിനുശേഷം വാർഡ് മെമ്പർ ജോബി ജോസഫ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള മറ്റ് വീടുകളിലും നാശനഷ്‌ടം ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു.

അപകട സമയത്ത് എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ

അപകടത്തിൽ ബിനോയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം ഷോക്കേറ്റു. ബിനോയിയും, ഭാര്യ ജെസ്സിയും, മകൻ യോഹാൻ, മാതാവ് മേരി ജോൺ എന്നിവർ ഈ സമയം വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യക്കും മകൾക്കും ഇടിമിന്നലേറ്റു. ഉടനെതന്നെ ഇവർ സമീപത്തെ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടി.  

അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം

  • വീട്ടിലെ ചില ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു
  • വീട്ടിലെ വയറിങ് സാമഗ്രികൾ കത്തി നശിച്ചു
  • ഇടിമിന്നലേറ്റ് മുൻവശത്തെ ജനലിൻ്റെ ചില്ല് തകർന്നു
  • മെയിൻ സ്വിച്ച്, സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ, ബൾബ്, ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കത്തി നശിച്ചു

മുൻകരുതലുകൾ അനിവാര്യം

മഴയും ഇടിയോടുകൂടിയ കാലാവസ്ഥയും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം നിർദേശിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നൽ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിൽ തുറസ്സായ ഇടങ്ങളിൽ നിൽക്കാതിരിക്കുക, വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ചാർജിംഗ് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്‌ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഇടിമിന്നലില്‍ നിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മുൻകരുതലുകള്‍

  • ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക്‌ മാറുക. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
  • ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കാതെയിരിക്കുക. കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ
  • തറയിലോ സ്‌പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.
  • അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്‌. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയുമരുത്.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ തുടരുക. കൈകാലുകൾ പുറത്തിടാതിരിക്കുക. വാഹനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്‌ടർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ഇടിമിന്നൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അഭയം തേടുകയും വേണം.
  • മഴക്കാറ് കാണുമ്പോൾ തുണികൾ എടുക്കാൻ ടെറസിലേക്കോ, മുറ്റത്തേക്കോ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് പോകരുത്.
  • കാറ്റിൽ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്‌തുക്കൾ കെട്ടി വെക്കുക.
    ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കുന്നത്‌ ഒഴിവാക്കുക. ടാപ്പുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. പൈപ്പിലൂടെ മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി സഞ്ചരിച്ചേക്കാം.
  • ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജലാശയത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഇറങ്ങുവാൻ പാടില്ല. കാർമേഘങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം, ബോട്ടിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തി വച്ച് ഉടനെ അടുത്തുള്ള കരയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ബോട്ടിൻ്റെ ഡെക്കിൽ നിൽക്കരുത്. ചൂണ്ടയിടുന്നതും വലയെറിയുന്നതും ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് നിർത്തി വയ്ക്കണം.
  • പട്ടം പറത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത്‌ ടെറസിലോ മറ്റ്‌ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ വൃക്ഷക്കൊമ്പിലോ ഇരിക്കുന്നത്‌ അപകടകരമാണ്‌.
  • വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഈ സമയത്ത് കെട്ടരുത്. അവയെ അഴിക്കുവാനും സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി കെട്ടുവാനും മഴ മേഘം കാണുന്ന സമയത്ത് പോകരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടിമിന്നലേൽക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
  • അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തുറസായ സ്ഥലത്താണങ്കിൽ പാദങ്ങൾ ചേർത്തുവച്ച്‌ തല, കാൽ മുട്ടുകൾക്ക്‌ ഇടയിൽ ഒതുക്കി പന്തുപോലെ ഉരുണ്ട്‌ ഇരിക്കുക.
  • ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം സ്ഥാപിക്കാം. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കായി സർജ് പ്രൊട്ടക്‌ടർ ഘടിപ്പിക്കാം.
  • മിന്നലിൻ്റെ ആഘാതത്താൽ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുകയോ കാഴ്ച്ചയോ കേൾവിയോ നഷ്‌ടമാവുകയോ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിയ്ക്കുകയോ വരെ ചെയ്യാം. മിന്നലാഘാതം ഏറ്റ ആളിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇല്ല എന്ന് മനസിലാക്കണം. അതിനാൽ മിന്നലേറ്റ ആളിന്‌ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുവാൻ മടിക്കരുത്‌. മിന്നൽ ഏറ്റാൽ ആദ്യ മുപ്പത്‌ സെക്കൻഡ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ്. മിന്നലേറ്റ ആളിന് ഉടൻ വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കുക.

ETV Bharat Kerala Team

ETV Bharat Kerala Team

