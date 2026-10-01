ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി എസ്എഫ്ഐക്കാരെ മർദിച്ചു; റോഡ് ഉപരോധിച്ചും വി ഡി സതീശൻ്റെ കോലം കത്തിച്ചും പ്രതിഷേധം
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Published : October 1, 2026 at 5:31 PM IST
പാലക്കാട്: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി എസ്എഫ്ഐക്കാരെ പോലിസ് മർദിച്ചതില് കേരളത്തിലുടനീളം പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു. പാലക്കാട് സുൽത്താൻപേട്ട റോഡ് ഉപരോധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി , വി അഭിഷേക്, വിപിൻ, മുഹമ്മദ് ഷാദുലി തുടങ്ങിയവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ആക്രമിച്ച് എസ്എഫ്ഐയെ ഒതുക്കാനാവില്ലെന്നും തിരിച്ച് അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാദുലിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എസ് വിപിനും പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊ പൊലീസിൻ്റെയോ ഭീഷണി എസ്എഫ്ഐയോട് വേണ്ടെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ചിനിടെ എസ്എഫ്ഐയുടെ കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് യൂത്ത് കാൺഗ്രസ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ച എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത്. ഇരുകൂട്ടരെയും പിരിച്ചു വിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കയറിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും പൊലീസ് ലാത്തി വിശി . എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന സെകട്ടറി സഞ്ജീവ് ഉൾപ്പടെയുള ഇവർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐ റോഡ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പാലക്കാട്: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി എസ്എഫ്ഐക്കാരെ പോലിസ് മർദിച്ചതില് കേരളത്തിലുടനീളം പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു. പാലക്കാട് സുൽത്താൻപേട്ട റോഡ് ഉപരോധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ കോലം കത്തിച്ച് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി , വി അഭിഷേക്, വിപിൻ, മുഹമ്മദ് ഷാദുലി തുടങ്ങിയവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ആക്രമിച്ച് എസ്എഫ്ഐയെ ഒതുക്കാനാവില്ലെന്നും തിരിച്ച് അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടുമെന്നും എസ്എഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാദുലിയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എസ് വിപിനും പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊ പൊലീസിൻ്റെയോ ഭീഷണി എസ്എഫ്ഐയോട് വേണ്ടെന്നും ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ചിനിടെ എസ്എഫ്ഐയുടെ കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് യൂത്ത് കാൺഗ്രസ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊടിതോരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ച എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ചിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത്. ഇരുകൂട്ടരെയും പിരിച്ചു വിടാൻ പൊലീസ് ലാത്തി ചാർജ് നടത്തി. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ കയറിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും പൊലീസ് ലാത്തി വിശി . എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന സെകട്ടറി സഞ്ജീവ് ഉൾപ്പടെയുള ഇവർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐ റോഡ് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.