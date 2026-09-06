കുളിപ്പിക്കാന് ഭാരതപ്പുഴയിലെത്തിച്ചു; കെട്ടഴിഞ്ഞ കുതിര ടൗണിലൂടെ പാഞ്ഞു, വാഹനങ്ങള് തകര്ന്നു
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Published : September 6, 2026 at 1:14 PM IST
തൃശൂര്: ഭാരതപ്പുഴയില് കുളിപ്പിക്കാന് കൊണ്ടുപോയ കുതിര കെട്ടഴിഞ്ഞതോടെ ചെറുതുരുത്തി ടൗണിലൂടെ പാഞ്ഞു. കൊച്ചിന് പാലം മുതല് ഉടമയുടെ നെടുമ്പരയിലെ വീട് വരെയാണ് കുതിര ഓടിയത്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 06) രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഇതിനിടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്ക്കും ആളുകള്ക്കും പരിക്കേറ്റു. അമിത വേഗത്തില് പാഞ്ഞ് പോകുന്നതിനിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ആറ്റൂര് സ്വദേശിയായ രതീഷിന് (35) പരിക്കേറ്റു. രതീഷ് ചെറുതുരുത്തിയിലെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി. റോഡില് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പിള്ളി സ്വദേശിയായ മേഹനന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് കുതിര തകര്ത്തത്. കുതിരയുടെ മരണപ്പാച്ചില് കണ്ട് റോഡിലൂടെ എത്തിയ വാഹനങ്ങള് പലതും നിര്ത്തിയിടുകയും ചെയ്തു. ചെറുതുരുത്തി ടൗണില് നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡിലൂടെ അതിവേഗത്തിലാണ് കുതിയ പായുന്നത്. ഇതിനിടെ വലിയ ശബ്ദത്തില് വാഹനത്തില് ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദവും കേള്ക്കാം.കുതിര ഓടുന്നത് കണ്ട് ജനങ്ങള് അമ്പരന്ന് നില്ക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാനാകുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ചെറുതുരുത്തി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. എസ്ഐ ജമാലുദ്ധീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്.
തൃശൂര്: ഭാരതപ്പുഴയില് കുളിപ്പിക്കാന് കൊണ്ടുപോയ കുതിര കെട്ടഴിഞ്ഞതോടെ ചെറുതുരുത്തി ടൗണിലൂടെ പാഞ്ഞു. കൊച്ചിന് പാലം മുതല് ഉടമയുടെ നെടുമ്പരയിലെ വീട് വരെയാണ് കുതിര ഓടിയത്. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 06) രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ഇതിനിടെ നിരവധി വാഹനങ്ങള്ക്കും ആളുകള്ക്കും പരിക്കേറ്റു. അമിത വേഗത്തില് പാഞ്ഞ് പോകുന്നതിനിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ആറ്റൂര് സ്വദേശിയായ രതീഷിന് (35) പരിക്കേറ്റു. രതീഷ് ചെറുതുരുത്തിയിലെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടി. റോഡില് പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പിള്ളി സ്വദേശിയായ മേഹനന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് കുതിര തകര്ത്തത്. കുതിരയുടെ മരണപ്പാച്ചില് കണ്ട് റോഡിലൂടെ എത്തിയ വാഹനങ്ങള് പലതും നിര്ത്തിയിടുകയും ചെയ്തു. ചെറുതുരുത്തി ടൗണില് നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡിലൂടെ അതിവേഗത്തിലാണ് കുതിയ പായുന്നത്. ഇതിനിടെ വലിയ ശബ്ദത്തില് വാഹനത്തില് ഇടിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദവും കേള്ക്കാം.കുതിര ഓടുന്നത് കണ്ട് ജനങ്ങള് അമ്പരന്ന് നില്ക്കുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാനാകുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ചെറുതുരുത്തി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. എസ്ഐ ജമാലുദ്ധീന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്.