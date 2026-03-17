'വെരി സ്വീറ്റ്'; വയനാട്ടിൽ തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം, ആദ്യ തേൻ വിളവെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയം - HONEY VILLAGE PROJECT WAYANAD

തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
വയനാട്: തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. നബാർഡിൻ്റെ ഉറവ അധിഷ്‌ഠിത നീർത്തട വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വയനാട്ടിൽ തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച തേനീച്ചക്കൂടുകളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ തേൻ വിളവെടുപ്പും നടന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയനാട് തേൻ ഉത്‌പാദക സഹകരണ സംഘം നബാർഡിൻ്റെ ഉറവ അധിഷ്‌ഠിത നീർത്തട വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ചേപ്പോട്ട്കുന്ന് നീർത്തടം വില്ലേജ് വാട്ടർഷെഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തേനീച്ച വളർത്തൽ പരിശീലനം നൽകി സ്ഥാപിച്ച കൂടുകളിലാണ് തേൻ വിളവെടുപ്പ് നടന്നത്. കൂടാതെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗ്രാമവാസികൾക്ക് തേനീച്ച വളർത്തൽ പരിശീലനവും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അധിക വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. തേൻ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവികസന പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫിസർ വിനോദ് കരിമാനി നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമവ്യവസായ ഓഫിസർ എം അനിത, ഷൈജു എബ്രഹാം, ജിബിൻ വിവി, അമൃത എഎസ്, ലിൻ്റോ കെവി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സ്വയം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുകയും പ്രകൃതിസൗഹൃദമായ ഉത്‌പാദന രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതി നിർണായകമായ ഇടപെടലായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംഘാടകർ.

