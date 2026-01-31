ETV Bharat / Videos

കൂട്ടത്തോടെയെത്തി പുഴയിലിറങ്ങും; വെള്ളം കുടിച്ചും നീരാടിയും കാട്ടാനക്കൂട്ടം, കുറുമ്പ് കാട്ടി കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരും - WILD ELEPHANTS IN MANKULAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
മാങ്കുളത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 31, 2026 at 4:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇടുക്കി: ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്നും എപ്പോഴും കേള്‍ക്കാറുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കാട്ടാനകളെ കുറിച്ചും ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. ഇത് മലയോര നിവാസികള്‍ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ആനച്ചന്തത്തെ കുറിച്ചാണ്. കൂട്ടത്തോടെയെത്തുന്ന ആനകള്‍ ആനക്കുളത്തെ പുഴയില്‍ ഇറങ്ങി മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. വേനല്‍ക്കാലം കഴിയും വരെ ഈ കാഴ്‌ചകള്‍ നീളും. ഇത് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കൗതുക കാഴ്‌ചയാണ്. മാങ്കുളത്തിന്‍റെ വിനോദ സഞ്ചാരത്തെ സജീവമാക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടം. മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ആനക്കുളത്തെ ഈ കാട്ടാനകളെ കാണാന്‍ കൂടിയാണ് സഞ്ചാരികള്‍ മാങ്കുളത്തേക്കെത്തുന്നത്. വേനല്‍ക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഏതാനും ദിവസമായി കാട്ടാനകള്‍ വീണ്ടും ആനക്കുളത്തെ പുഴയിലെത്തി തുടങ്ങിയിട്ട്. അടുത്ത മഴക്കാലം വരെയും ആനക്കുളത്തെ ഈ ആനക്കാഴ്ച്ചകള്‍ നീളും. വനാതിര്‍ത്തിയായ ഈറ്റച്ചോലയാറ്റിലെത്തി ഇവ മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിക്കും. ഒറ്റക്കൊമ്പന്മാരും പിടിയാനകളും കുട്ടിയാനകളും എല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. വേനലും അവധിക്കാലം കൂടിയെത്തുമ്പോള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മാങ്കുളം സമ്മാനിക്കുക കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ കൗതുക കാഴ്‌ചകളാണ്. സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കാണാന്‍ മാങ്കുളത്തെത്തുക. സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുമ്പോള്‍ മേഖലയിലെ വ്യാപാരികള്‍ക്കും അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. എന്തായാലും മാങ്കുളം ആനക്കുളത്തെ ഈ ആനക്കാഴ്‌ചകള്‍ അടുത്ത കാലവര്‍ഷം വരെ തുടരും.

ഇടുക്കി: ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്നും എപ്പോഴും കേള്‍ക്കാറുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ കാട്ടാനകളെ കുറിച്ചും ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. ഇത് മലയോര നിവാസികള്‍ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ആനച്ചന്തത്തെ കുറിച്ചാണ്. കൂട്ടത്തോടെയെത്തുന്ന ആനകള്‍ ആനക്കുളത്തെ പുഴയില്‍ ഇറങ്ങി മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. വേനല്‍ക്കാലം കഴിയും വരെ ഈ കാഴ്‌ചകള്‍ നീളും. ഇത് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കൗതുക കാഴ്‌ചയാണ്. മാങ്കുളത്തിന്‍റെ വിനോദ സഞ്ചാരത്തെ സജീവമാക്കുന്നതില്‍ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടം. മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ആനക്കുളത്തെ ഈ കാട്ടാനകളെ കാണാന്‍ കൂടിയാണ് സഞ്ചാരികള്‍ മാങ്കുളത്തേക്കെത്തുന്നത്. വേനല്‍ക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഏതാനും ദിവസമായി കാട്ടാനകള്‍ വീണ്ടും ആനക്കുളത്തെ പുഴയിലെത്തി തുടങ്ങിയിട്ട്. അടുത്ത മഴക്കാലം വരെയും ആനക്കുളത്തെ ഈ ആനക്കാഴ്ച്ചകള്‍ നീളും. വനാതിര്‍ത്തിയായ ഈറ്റച്ചോലയാറ്റിലെത്തി ഇവ മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിക്കും. ഒറ്റക്കൊമ്പന്മാരും പിടിയാനകളും കുട്ടിയാനകളും എല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. വേനലും അവധിക്കാലം കൂടിയെത്തുമ്പോള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മാങ്കുളം സമ്മാനിക്കുക കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്‍റെ കൗതുക കാഴ്‌ചകളാണ്. സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കാണാന്‍ മാങ്കുളത്തെത്തുക. സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുമ്പോള്‍ മേഖലയിലെ വ്യാപാരികള്‍ക്കും അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. എന്തായാലും മാങ്കുളം ആനക്കുളത്തെ ഈ ആനക്കാഴ്‌ചകള്‍ അടുത്ത കാലവര്‍ഷം വരെ തുടരും.

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ELEPHANTS IDUKKI
IDUKKI TOURISM
WILD ELEPHANT
HERD OF WILD ELEPHANT
WILD ELEPHANTS IN MANKULAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BIKE THEFT NEWS BIKE THEFT ATHIRAMPUZHA KSEB EMPLOYEES BIKE STOLEN LATEST NEWS MALAYALAM

അതിരമ്പുഴയിൽ കെഎസ്ഇബി ജീവനക്കാരൻ്റെ ബൈക്ക് മോഷണത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ

January 28, 2026 at 10:08 AM IST
SABARIMALA PROTEST IDUKKI IDUKKI PROTEST CONGRESS MARCH SABARIMALA GOLD THEFT

'യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയാൽ പൊലീസുകാരൻ സർവീസിൽ ഉണ്ടാകില്ല', മാർച്ചിലെ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ ഭീഷണിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്

January 27, 2026 at 6:26 PM IST
PAMPADY MURDER CRIME FIR HUSBAND SUICIDE AFTER KILLING WIFE KOTTAYAM PAMPADY MURDER SUICIDE

കുടുംബ കലഹം; കോട്ടയത്ത് ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി

January 26, 2026 at 6:49 PM IST
GURUVAYOOR TEMPLE SPECIAL ARRANGEMENTS FOR DARSHAN WEDDING IN GURUVAYOOR TEMPLE SPECIAL ARRANGEMENTS IN TEMPLE

ഗുരുവായൂരിൽ കല്യാണ തിരക്ക്; ഇന്ന് നടക്കുന്നത് 262ലേറെ വിവാഹങ്ങൾ, ദർശനത്തിനും പ്രത്യേക ക്രമീകരണം

January 25, 2026 at 11:06 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.