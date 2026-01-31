കൂട്ടത്തോടെയെത്തി പുഴയിലിറങ്ങും; വെള്ളം കുടിച്ചും നീരാടിയും കാട്ടാനക്കൂട്ടം, കുറുമ്പ് കാട്ടി കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരും - WILD ELEPHANTS IN MANKULAM
Published : January 31, 2026 at 4:35 PM IST
ഇടുക്കി: ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമങ്ങളില് നിന്നും എപ്പോഴും കേള്ക്കാറുള്ള വാര്ത്തകള് കാട്ടാനകളെ കുറിച്ചും ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. ഇത് മലയോര നിവാസികള്ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള് വരുന്ന റിപ്പോര്ട്ട് ആനച്ചന്തത്തെ കുറിച്ചാണ്. കൂട്ടത്തോടെയെത്തുന്ന ആനകള് ആനക്കുളത്തെ പുഴയില് ഇറങ്ങി മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. വേനല്ക്കാലം കഴിയും വരെ ഈ കാഴ്ചകള് നീളും. ഇത് സഞ്ചാരികള്ക്ക് കൗതുക കാഴ്ചയാണ്. മാങ്കുളത്തിന്റെ വിനോദ സഞ്ചാരത്തെ സജീവമാക്കുന്നതില് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടം. മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും ആനക്കുളത്തെ ഈ കാട്ടാനകളെ കാണാന് കൂടിയാണ് സഞ്ചാരികള് മാങ്കുളത്തേക്കെത്തുന്നത്. വേനല്ക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഏതാനും ദിവസമായി കാട്ടാനകള് വീണ്ടും ആനക്കുളത്തെ പുഴയിലെത്തി തുടങ്ങിയിട്ട്. അടുത്ത മഴക്കാലം വരെയും ആനക്കുളത്തെ ഈ ആനക്കാഴ്ച്ചകള് നീളും. വനാതിര്ത്തിയായ ഈറ്റച്ചോലയാറ്റിലെത്തി ഇവ മതിവരുവോളം വെള്ളം കുടിക്കും. ഒറ്റക്കൊമ്പന്മാരും പിടിയാനകളും കുട്ടിയാനകളും എല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും. വേനലും അവധിക്കാലം കൂടിയെത്തുമ്പോള് സഞ്ചാരികള്ക്ക് മാങ്കുളം സമ്മാനിക്കുക കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ കൗതുക കാഴ്ചകളാണ്. സ്വദേശികളും വിദേശികളും അടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇക്കാലയളവില് കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കാണാന് മാങ്കുളത്തെത്തുക. സഞ്ചാരികള് എത്തുമ്പോള് മേഖലയിലെ വ്യാപാരികള്ക്കും അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. എന്തായാലും മാങ്കുളം ആനക്കുളത്തെ ഈ ആനക്കാഴ്ചകള് അടുത്ത കാലവര്ഷം വരെ തുടരും.
