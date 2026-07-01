മാനന്തവാടിയില് മണ്ണിടിച്ചിൽ; ശുചിമുറിയും ചുമരും തകർന്നു, ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം - LANDSLIDE IN MANANTHAVADY
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Published : July 1, 2026 at 9:00 PM IST
വയനാട്: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മാനന്തവാടിയിൽ വീടിന് പിന്നിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. വീടിൻ്റെ ശുചിമുറിയും ചുമരിൻ്റെ ഭാഗവും തകർന്നു. കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മാനന്തവാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ കോൺവെൻ്റ് കുന്നിൽ സത്യവതിയുടെ വീടിന് പിന്നിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ശ്യാമളയും കുടുംബവുമാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു ആദ്യ മണ്ണിടിച്ചിൽ. തുടർന്ന് രണ്ടുതവണ കൂടി മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞതോടെ വീടിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ ഭാഗവും ശുചിമുറിയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ട് ഭയന്നുണർന്ന ശ്യാമള വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാലാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത്. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും നശിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വീടിൻ്റെ ചുമരുകൾക്ക് വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തെ വീടുകൾക്കും ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലുള്ള ശ്യാമളയ്ക്ക് കാലിന് അവശതയുമുണ്ട്. ദുരിതത്തിലായ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. അപകട ഭീഷണിയിലുള്ള കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാനും നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.
വയനാട്: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മാനന്തവാടിയിൽ വീടിന് പിന്നിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ. വീടിൻ്റെ ശുചിമുറിയും ചുമരിൻ്റെ ഭാഗവും തകർന്നു. കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മാനന്തവാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തെ കോൺവെൻ്റ് കുന്നിൽ സത്യവതിയുടെ വീടിന് പിന്നിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്. വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ശ്യാമളയും കുടുംബവുമാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു ആദ്യ മണ്ണിടിച്ചിൽ. തുടർന്ന് രണ്ടുതവണ കൂടി മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞതോടെ വീടിൻ്റെ ചുമരിൻ്റെ ഭാഗവും ശുചിമുറിയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ബഹളം കേട്ട് ഭയന്നുണർന്ന ശ്യാമള വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയതിനാലാണ് വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായത്. വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ പൂർണമായും നശിച്ചു. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് വീടിൻ്റെ ചുമരുകൾക്ക് വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തെ വീടുകൾക്കും ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലുള്ള ശ്യാമളയ്ക്ക് കാലിന് അവശതയുമുണ്ട്. ദുരിതത്തിലായ കുടുംബത്തിന് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. അപകട ഭീഷണിയിലുള്ള കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാനും നടപടി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ ദുരന്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.