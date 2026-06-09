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വീശി അടിച്ച് മിന്നൽ ചുഴലി; സ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ മരം കടപുഴകി വീണു, തൃശൂരിൽ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം - THRISSUR WIDESPREAD DAMAGE

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മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 9, 2026 at 7:50 PM IST

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തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം. പൂച്ചട്ടി, വില്ലടം , വിൽവട്ടം, ചേറൂർ ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും ഇടവിട്ടുള്ള ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. പൂച്ചട്ടി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്‌കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. അപകടസമയത്ത് കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിന് അകത്തായിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.ഇന്ന് രാവിലെ 8:45 ഓടെയാണ് മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി അടിച്ചത്. ചുഴലിയാണെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. വീടുകളുടെ റൂഫ് ഷീറ്റുകൾ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി. സ്‌കൂളിലെ എൽകെജി ബ്ലോക്ക് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മറ്റത്തൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ പത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റിൽ മഴയിൽ ഒരു വീടു തകർന്നു. വരാക്കരയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും വളയിലും വീടിനും മുകളിലേക്ക് മരം വീണു നാശനഷ്‌ടം ഉണ്ടായി. ജില്ലയിൽ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആളപായം എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

തൃശൂർ: ജില്ലയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം. പൂച്ചട്ടി, വില്ലടം , വിൽവട്ടം, ചേറൂർ ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. ജില്ലയിൽ പലയിടത്തും ഇടവിട്ടുള്ള ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ്. പൂച്ചട്ടി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്‌കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. അപകടസമയത്ത് കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിന് അകത്തായിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.ഇന്ന് രാവിലെ 8:45 ഓടെയാണ് മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി അടിച്ചത്. ചുഴലിയാണെന്ന് ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. വീടുകളുടെ റൂഫ് ഷീറ്റുകൾ വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ പറന്നുപോയി. സ്‌കൂളിലെ എൽകെജി ബ്ലോക്ക് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. മറ്റത്തൂരിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ പത്തോളം കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപ്പറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പുല്ലൂറ്റിൽ മഴയിൽ ഒരു വീടു തകർന്നു. വരാക്കരയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും വളയിലും വീടിനും മുകളിലേക്ക് മരം വീണു നാശനഷ്‌ടം ഉണ്ടായി. ജില്ലയിൽ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്‌ടം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആളപായം എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

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TAGGED:

MONSOON IN KERALA
RAIN DAMAGE
RAIN ALERT
HEAVY RAIN IN THRISSUR
THRISSUR WIDESPREAD DAMAGE

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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