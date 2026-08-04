മഴ കനത്തതോടെ റോഡുകള് വെള്ളത്തിനടിയിൽ; ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു, കെഎസ്ആർടിസി സർവിസുകള് നിർത്തിവച്ചു - HEAVY RAIN ALAPPUZA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 4, 2026 at 7:25 PM IST
ആലപ്പുഴ: മഴ കനത്തതോടെ ദേശീയപാതയിലടക്കം ജില്ലയിലെ വിവിധ റോഡുകള് വെള്ളത്തിനടിയിൽ. പല റുട്ടുകളിലും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവിസുകള് പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അമ്പലപ്പുഴ - തിരുവല്ല റൂട്ടിൽ ചക്കുളത്ത് കാവ് നെടുമ്പ്രം വെളളക്കിണര് ഭാഗത്തും, എടത്വ - കളങ്ങര ചങ്ങനാശ്ശേരി, എടത്വ - വീയപുരം - ഹരിപ്പാട്, എടത്വ - പാരേതോട് റോഡിലും, കണ്ടംകരി - ചമ്പക്കുളം റോഡിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത റൂട്ടിലൂടെയുളള ബസ് സർവീസ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി കെ എസ് ആർ ടി സി എടത്വ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻ ചാർജ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം അമ്പലപ്പുഴ - തിരുവല്ല സംസ്ഥാന പാതയില് ആലപ്പുഴയില് നിന്നും എടത്വ വരെയും, തിരുവല്ലയില് നിന്നും പൊടിയാടി വരെയും നിലവില് കെഎസ്ആർടിസി സര്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയില് നിന്നും വീയപുരം പാലം വരെയും, വീയപുരം - ഹരിപ്പാട് സര്വീസും നടത്തുന്നുണ്ട്. എടത്വ ഡിപ്പോയില് നിന്നും ബൈ റൂട്ട് സര്വ്വീസായ എടത്വ - തായേങ്കേരി - ചങ്ങനാശ്ശേരി സര്വീസും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആലപ്പുഴ: മഴ കനത്തതോടെ ദേശീയപാതയിലടക്കം ജില്ലയിലെ വിവിധ റോഡുകള് വെള്ളത്തിനടിയിൽ. പല റുട്ടുകളിലും ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. ചിലയിടങ്ങളിൽ കെഎസ്ആർടിസി സർവിസുകള് പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അമ്പലപ്പുഴ - തിരുവല്ല റൂട്ടിൽ ചക്കുളത്ത് കാവ് നെടുമ്പ്രം വെളളക്കിണര് ഭാഗത്തും, എടത്വ - കളങ്ങര ചങ്ങനാശ്ശേരി, എടത്വ - വീയപുരം - ഹരിപ്പാട്, എടത്വ - പാരേതോട് റോഡിലും, കണ്ടംകരി - ചമ്പക്കുളം റോഡിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത റൂട്ടിലൂടെയുളള ബസ് സർവീസ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി കെ എസ് ആർ ടി സി എടത്വ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻ ചാർജ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം അമ്പലപ്പുഴ - തിരുവല്ല സംസ്ഥാന പാതയില് ആലപ്പുഴയില് നിന്നും എടത്വ വരെയും, തിരുവല്ലയില് നിന്നും പൊടിയാടി വരെയും നിലവില് കെഎസ്ആർടിസി സര്വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയില് നിന്നും വീയപുരം പാലം വരെയും, വീയപുരം - ഹരിപ്പാട് സര്വീസും നടത്തുന്നുണ്ട്. എടത്വ ഡിപ്പോയില് നിന്നും ബൈ റൂട്ട് സര്വ്വീസായ എടത്വ - തായേങ്കേരി - ചങ്ങനാശ്ശേരി സര്വീസും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.