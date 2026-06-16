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മള്ളിയൂരപ്പനെ തൊഴുത് എച്ച്ഡി കുമാരസ്വാമി; ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി - KUMARASWAMI MALLIYOOR VISIT

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മള്ളിയൂരപ്പനെ തൊഴുത് കുമാരസ്വാമി; പ്രത്യേക പൂജയും വഴിപാട് സമർപ്പണവും നടത്തി (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 16, 2026 at 8:32 AM IST

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കോട്ടയം: ശൈവ വൈഷ്‌ണവ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്ന മള്ളിയൂരിലെ ക്ഷേത്രദർശനം പ്രത്യേക അനുഭൂതി പകർന്നതായി കുമാരസ്വാമി. മള്ളിയൂർ ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ദർശനം നടത്തിയത്. 

72 അംഗ അയ്യപ്പ സംഘത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനത്തിനെത്തിയ അദ്ദേഹം മള്ളിയൂരപ്പനെ തൊഴുത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളികേരമുടച്ച് പ്രത്യേക പൂജയും വഴിപാട് സമർപ്പണവും നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ വാദ്യമേളങ്ങളോടെയാണ് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും പൂജാരിയും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. ശ്രീ മള്ളിയൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയും ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരിയും ചേർന്ന് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി/െ ഷാൾ അണിയിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു. 

മള്ളിയൂർ മഹാഗണപതിയുടെ ചിത്രവും പ്രത്യേകം പൂജിച്ച വിഗ്രഹവും മള്ളിയൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. എം എൽ എ മോൻസ് ജോസഫ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു. ഭാഗവതഹംസം മള്ളിയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനതപസ്സും വിഷ്‌ണുഭഗവാനിലുള്ള സമർപ്പണവുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും പുരോഗതിയുമെന്ന് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. മള്ളിയൂർ ജയന്തിക്ക് കുടുംബസമേതം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ദർശനശേഷം മടങ്ങിയത്.

കോട്ടയം: ശൈവ വൈഷ്‌ണവ ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്ന മള്ളിയൂരിലെ ക്ഷേത്രദർശനം പ്രത്യേക അനുഭൂതി പകർന്നതായി കുമാരസ്വാമി. മള്ളിയൂർ ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ദർശനം നടത്തിയത്. 

72 അംഗ അയ്യപ്പ സംഘത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രദർശനത്തിനെത്തിയ അദ്ദേഹം മള്ളിയൂരപ്പനെ തൊഴുത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളികേരമുടച്ച് പ്രത്യേക പൂജയും വഴിപാട് സമർപ്പണവും നടത്തി. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ വാദ്യമേളങ്ങളോടെയാണ് ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളും പൂജാരിയും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. ശ്രീ മള്ളിയൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിയും ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരിയും ചേർന്ന് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി/െ ഷാൾ അണിയിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു. 

മള്ളിയൂർ മഹാഗണപതിയുടെ ചിത്രവും പ്രത്യേകം പൂജിച്ച വിഗ്രഹവും മള്ളിയൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. എം എൽ എ മോൻസ് ജോസഫ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ പൊന്നാട അണിയിച്ചു. ഭാഗവതഹംസം മള്ളിയൂർ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ജ്ഞാനതപസ്സും വിഷ്‌ണുഭഗവാനിലുള്ള സമർപ്പണവുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും പുരോഗതിയുമെന്ന് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. മള്ളിയൂർ ജയന്തിക്ക് കുടുംബസമേതം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ദർശനശേഷം മടങ്ങിയത്.

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TAGGED:

മള്ളിയൂർ
H D KUMARASWAMI
SREE MALLIYOOR GANAPATHY TEMPLE
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KUMARASWAMI MALLIYOOR VISIT

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ETV Bharat Kerala Team

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