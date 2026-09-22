ഇഡിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല; മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ്
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Published : September 22, 2026 at 8:15 PM IST
പാലക്കാട്: എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ (ഇഡി) ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം മാത്രമാണ്.
നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുവന്ന കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കത്തിൻമേലാണ് ഈ നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടാൻ ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെയുള്ള യാതൊരു നീക്കവും ഈ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇഡിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സമീപനം കോൺഗ്രസിനില്ലെന്നും അന്വേഷണ നടപടികൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദേശ യാത്ര വിവാദത്തിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷം പോയത് പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിവാദമാക്കുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഭാര്യയും മകളേയും മക്കളുടെ മക്കളേയുമൊക്കെ കൂട്ടി പ്രതിപക്ഷനേതാക്കൾ യാത്ര ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു.
പാലക്കാട്: എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ (ഇഡി) ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വേട്ടയാടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം മാത്രമാണ്.
നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുവന്ന കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കത്തിൻമേലാണ് ഈ നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടാൻ ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെയുള്ള യാതൊരു നീക്കവും ഈ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇഡിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സമീപനം കോൺഗ്രസിനില്ലെന്നും അന്വേഷണ നടപടികൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദേശ യാത്ര വിവാദത്തിനിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷം പോയത് പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വിവാദമാക്കുന്നതെന്നാണ് മന്ത്രി വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഭാര്യയും മകളേയും മക്കളുടെ മക്കളേയുമൊക്കെ കൂട്ടി പ്രതിപക്ഷനേതാക്കൾ യാത്ര ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടില്ലേയെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിരുന്നു.