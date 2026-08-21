ആളില്ലാത്ത വീട്ടില് മോഷണം; വിവാഹത്തിനായി കരുതിവച്ച 50 പവന് കവര്ന്നു - തൃശൂരില് വന് കവര്ച്ച
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Published : August 21, 2026 at 11:07 AM IST
തൃശൂര്: പറപ്പൂരിലെ വീട്ടില് ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് വന് കവര്ച്ച. 50 പവന് സ്വാര്ണാഭരണം മോഷണം പോയി. നാലകത്ത് ഷക്കീർ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വീട്ടുകാര് പുറത്ത് പോയി പുലര്ച്ചെയോടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് കവര്ച്ചാ വിവരം അറിയുന്നത്. വീടിന്റെ പിന്വശത്തെ വാതില് തകര്ത്താണ് മോഷ്ടാക്കള് അകത്ത് കടന്നത്. മുറിയിലെ അലമാരയില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വര്ണമാണ് കവര്ന്നത്. അലമാര പൂര്ണമായും നശിപ്പിച്ചാണ് കവര്ച്ച നടത്തിയത്. വീട്ടുകാര് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും ഷക്കീറിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വാങ്ങി വച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വീട്ടിലെത്തിയ കുടുംബം വാതിലും അലമാരയും തകര്ത്തത് കണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആഭരണങ്ങള് മോഷണം പോയതായി മനസിലാക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ മറ്റൊരു മുറിയില് നാല് ലക്ഷം രൂപയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അയല്വാസികളിലൊരാള് പറഞ്ഞു. മകളുടെ വിവാഹദിനം അടുത്തിരിക്കെയുള്ള വന് കവര്ച്ച കുടുംബത്തെ തളര്ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ സ്ഥലത്ത് അപരിചിതരായ ഏതാനും ആളുകളെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അതില് വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണം ഇല്ലെന്നും അയല്വാസി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബം പേരാമംഗലം പൊലീസില് പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് വീടിനുള്ളില് പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
തൃശൂര്: പറപ്പൂരിലെ വീട്ടില് ആളില്ലാത്ത സമയത്ത് വന് കവര്ച്ച. 50 പവന് സ്വാര്ണാഭരണം മോഷണം പോയി. നാലകത്ത് ഷക്കീർ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വീട്ടുകാര് പുറത്ത് പോയി പുലര്ച്ചെയോടെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് കവര്ച്ചാ വിവരം അറിയുന്നത്. വീടിന്റെ പിന്വശത്തെ വാതില് തകര്ത്താണ് മോഷ്ടാക്കള് അകത്ത് കടന്നത്. മുറിയിലെ അലമാരയില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വര്ണമാണ് കവര്ന്നത്. അലമാര പൂര്ണമായും നശിപ്പിച്ചാണ് കവര്ച്ച നടത്തിയത്. വീട്ടുകാര് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും ഷക്കീറിന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വാങ്ങി വച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വീട്ടിലെത്തിയ കുടുംബം വാതിലും അലമാരയും തകര്ത്തത് കണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആഭരണങ്ങള് മോഷണം പോയതായി മനസിലാക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ മറ്റൊരു മുറിയില് നാല് ലക്ഷം രൂപയും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അയല്വാസികളിലൊരാള് പറഞ്ഞു. മകളുടെ വിവാഹദിനം അടുത്തിരിക്കെയുള്ള വന് കവര്ച്ച കുടുംബത്തെ തളര്ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ സ്ഥലത്ത് അപരിചിതരായ ഏതാനും ആളുകളെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അതില് വ്യക്തമായ സ്ഥിരീകരണം ഇല്ലെന്നും അയല്വാസി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബം പേരാമംഗലം പൊലീസില് പരാതി നല്കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് വീടിനുള്ളില് പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.