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ഗുരുതര നിയമ ലംഘനം;കണയം ക്വാറി പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവയ്‌ക്കാന്‍ ജിയോളജി വകുപ്പിന്‍റെ നോട്ടിസ്

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കണയം ക്വാറിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 10:16 AM IST

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പാലക്കാട്: ഷൊർണൂർ കണയം ക്വാറിയിൽ ഗുരുതര നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ. പരിശോധനയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഹിയറിങ്ങിനും ശേഷമാണ് ഗുരുതര നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയതായി ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സ്ഥലത്തിന്‌ പുറമെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ബഫർസോൺ ഏരിയയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബഫർസോണിൽ ഏഴര മീറ്ററോളം സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ബ്ലാസ്റ്റിങ് മാസ്‌കുകളില്ല, തൂണുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ജിയോളജിവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ബ്ലാസ്റ്റിങ് മാസ്ക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ കല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് അപകടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിച്ച് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടാകുമെന്നും ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മേഖലയില്‍ ക്വാറി പ്രവർത്തനംമൂലം വീടുകൾ തകരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വാറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ നഗരസഭാ ഭരണ സമിതിയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. ഇതിനെതിരെ കോടതിയിൽ എതിർസത്യവാങ്മൂലം നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് നഗരസഭ. ഇതിനിടെയാണ് ജിയോളജി വകുപ്പ് തന്നെ ക്വാറിയിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്.

പാലക്കാട്: ഷൊർണൂർ കണയം ക്വാറിയിൽ ഗുരുതര നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ. പരിശോധനയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഹിയറിങ്ങിനും ശേഷമാണ് ഗുരുതര നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്‌ക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയതായി ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സ്ഥലത്തിന്‌ പുറമെ രണ്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ബഫർസോൺ ഏരിയയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബഫർസോണിൽ ഏഴര മീറ്ററോളം സ്ഫോടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ബ്ലാസ്റ്റിങ് മാസ്‌കുകളില്ല, തൂണുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല തുടങ്ങിയ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ജിയോളജിവകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ബ്ലാസ്റ്റിങ് മാസ്ക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഫോടനം നടത്തുമ്പോൾ കല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് അപകടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് പതിച്ച് നാശനഷ്‌ടമുണ്ടാകുമെന്നും ജിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മേഖലയില്‍ ക്വാറി പ്രവർത്തനംമൂലം വീടുകൾ തകരുന്നു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വാറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ നഗരസഭാ ഭരണ സമിതിയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. ഇതിനെതിരെ കോടതിയിൽ എതിർസത്യവാങ്മൂലം നൽകാനൊരുങ്ങുകയാണ് നഗരസഭ. ഇതിനിടെയാണ് ജിയോളജി വകുപ്പ് തന്നെ ക്വാറിയിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത്.

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GEOLOGY DEPARTMENT QUARRY VIOLATION
SHORNUR QUARRY HALTED
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