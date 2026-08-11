ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ കത്തിനശിച്ചു - LATEST NEWS KERALA
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Published : August 11, 2026 at 8:55 PM IST
കാസർകോട്: തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി കൂലേരിയിലെ കെ പി നിസാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവനായും കത്തി നശിച്ചു. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് ലീക്കാവുകയും തുടർന്ന് തീപടർന്നുപിടിച്ച് സിലിണ്ടർ വൻശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വീടിൻ്റെ ഉൾവശം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും ഫർണിച്ചറുകളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തി ചാമ്പലാകുകയും ചെയ്തു.
അപകടസമയത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസ് ലീക്കായി തീ ആളിപ്പടരുന്നത് കണ്ട ഉടൻതന്നെ ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തവും ആളപായവും ഒഴിവായി. ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വിഭാഗം ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ പൂർണ്ണമായി അണച്ചത്. നമ്മുടെ പലരുടേയും ചില നേരത്തെ അശ്രദ്ധ വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും വഴിവക്കാറുണ്ട്. ഇത് തടയാനായി എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കാസർകോട്: തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. തൃക്കരിപ്പൂർ ബീരിച്ചേരി കൂലേരിയിലെ കെ പി നിസാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവനായും കത്തി നശിച്ചു. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് ലീക്കാവുകയും തുടർന്ന് തീപടർന്നുപിടിച്ച് സിലിണ്ടർ വൻശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുമായിരുന്നു.
സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ വീടിൻ്റെ ഉൾവശം പൂർണ്ണമായും തകരുകയും ഫർണിച്ചറുകളും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കത്തി ചാമ്പലാകുകയും ചെയ്തു.
അപകടസമയത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്യാസ് ലീക്കായി തീ ആളിപ്പടരുന്നത് കണ്ട ഉടൻതന്നെ ഇവർ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തവും ആളപായവും ഒഴിവായി. ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ വിഭാഗം ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ പൂർണ്ണമായി അണച്ചത്. നമ്മുടെ പലരുടേയും ചില നേരത്തെ അശ്രദ്ധ വലിയ അപകടങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും വഴിവക്കാറുണ്ട്. ഇത് തടയാനായി എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ പെരുമാറാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം.