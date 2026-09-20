ETV Bharat / Videos

ബംഗാളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് വിൽക്കാൻ ശ്രമം; മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2026 at 8:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പാലക്കാട്: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിനോടനുബന്ധിച്ച്  നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ  പാലക്കാട് ജങ്ക്ഷൻ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവുമായാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. വെസ്‌റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ ഷാഹിദുൽ മാലിക്, അസിം ഷെയ്ക്ക്  എന്നിവരാണ് എക്‌സൈസഅ വകുപ്പിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 19)  രാവിലെ 11 മണിയോടെ ഇവരെ  പാലക്കാട് ജങ്ക്ഷൻ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപത്തായി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നത്. 

തുടർന്ന് സംശയ തോന്നിയ പൊലീസ്  ഇവരുടെ ബാഗ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ബാഗിൽ നിന്നും 22 കിലോ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ബംഗാളിൽ നിന്നും എത്തിച്ച് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ഇൻസ്പെക്‌ടർ വി പ്രതാപ്, പാലക്കാട് റെയിൽവേ എഎസ്ഐ സുബൈദ, സിവിൽ ഓഫിസർ അമൽ വിജയ്, ആർപിഎഫ് ക്രൈം ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങളായ എഎസ്ഐ സജി അഗസ്റ്റിൻ, അബ്‌ദുൽ സത്താർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

പാലക്കാട്: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിനോടനുബന്ധിച്ച്  നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ  പാലക്കാട് ജങ്ക്ഷൻ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ. മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവുമായാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. വെസ്‌റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ ഷാഹിദുൽ മാലിക്, അസിം ഷെയ്ക്ക്  എന്നിവരാണ് എക്‌സൈസഅ വകുപ്പിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 19)  രാവിലെ 11 മണിയോടെ ഇവരെ  പാലക്കാട് ജങ്ക്ഷൻ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലെ മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപത്തായി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നത്. 

തുടർന്ന് സംശയ തോന്നിയ പൊലീസ്  ഇവരുടെ ബാഗ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ബാഗിൽ നിന്നും 22 കിലോ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ബംഗാളിൽ നിന്നും എത്തിച്ച് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ഇൻസ്പെക്‌ടർ വി പ്രതാപ്, പാലക്കാട് റെയിൽവേ എഎസ്ഐ സുബൈദ, സിവിൽ ഓഫിസർ അമൽ വിജയ്, ആർപിഎഫ് ക്രൈം ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങളായ എഎസ്ഐ സജി അഗസ്റ്റിൻ, അബ്‌ദുൽ സത്താർ എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

For All Latest Updates

TAGGED:

GANJA CASE
OPERATION THOOFAN
PALAKKAD RALWAY STATION
GANJA SEIZED IN PALAKKAD
GANJA SEIZED IN RALWAY STATION

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

CHIEF MINISTER VD SATHEESHAN ACCIDENT RESCUE CM PILOT VEHICLE ACCIDENT RESCUE ACCIDENT RESCUE CM

വാഹനാപകടത്തിൽപ്പെട്ടയാളെ പൈലറ്റ് വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; വീഡിയോ

September 20, 2026 at 8:13 PM IST
Meenachil River landslide heavy rain Kottayam Rain

ശക്തമായ മഴയിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായതായി പ്രചാരണം

September 20, 2026 at 6:59 PM IST
THAR JEEP ACCIDENT PARAPPANPOIL THAMARASSERY ACCIDENT KOZHIKODE KOZHIKODE MEDICAL COLLEGE THAMARASSERY POLICE

താമരശ്ശേരിയിൽ യുവതിയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് ഥാർ ജീപ്പ് നിർത്താതെ പോയി

September 20, 2026 at 5:44 PM IST
KASARAGOD CAR ACCIDENT CAR ACCIDENT CAR LORRY ACCIDENT ACCIDENT MANY INJURED

കാസര്‍കോട് കാറുകൾ ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് അപകടം; ആറ് പേർക്ക്‌ പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം

September 20, 2026 at 10:05 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.