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ഒഡിഷയില്‍ നിന്നും ട്രെയിന്‍ കേരളത്തിലേക്ക്; ഒലവക്കോട് വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട: അറസ്റ്റ്

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ഒലവക്കോട് നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2026 at 8:39 PM IST

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പാലക്കാട്: ഒലവക്കോട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട. ആറ് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഒഡിഷ സൊഡാക്കിയ സ്വദേശികളായ ഖിർസ്റ്റ് ഡിഗല്‍ (45), അനില്‍ കുമാര്‍ ഡിഗല്‍ (28), ഒഡിഷ രായഗഡ സ്വദേശിയായ ജൂധിസ്‌ദി ബിഭർ (28), ഒഡിഷ മുനിഗുഡ സ്വദേശികളായ ലാബണ്യ കൗര്‍ (25), പുരന്ദർ കൗര്‍ (34), ജിക്കോരിയ ഡിഗല്‍ (22) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.  53.45 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഇവരില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. പാലക്കാട് ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡും ഹേമാംബിക നഗർ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയില്‍ നിന്നും ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം ഒലവക്കോട് എത്തിച്ച കഞ്ചാവാണ് സംഘം പിടികൂടിയത്. കഞ്ചാവ് നിറച്ച ബാഗുകളുമായി ട്രെയിനില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ സംഘം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്. സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് സംഘത്തെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ബാഗില്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒഡിഷയില്‍ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കേരളത്തിലെത്തിച്ച് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് കൈമാറുന്ന സംഘമാണിതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ പിടിയിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ് പൊലീസ്. കഞ്ചാവിന്‍റെ ഉറവിടവും ഇതിന് പിന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇവരില്‍ നിന്നും ചോദിച്ചറിയുകയാണ് പൊലീസ്. 

പാലക്കാട്: ഒലവക്കോട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ വന്‍ കഞ്ചാവ് വേട്ട. ആറ് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഒഡിഷ സൊഡാക്കിയ സ്വദേശികളായ ഖിർസ്റ്റ് ഡിഗല്‍ (45), അനില്‍ കുമാര്‍ ഡിഗല്‍ (28), ഒഡിഷ രായഗഡ സ്വദേശിയായ ജൂധിസ്‌ദി ബിഭർ (28), ഒഡിഷ മുനിഗുഡ സ്വദേശികളായ ലാബണ്യ കൗര്‍ (25), പുരന്ദർ കൗര്‍ (34), ജിക്കോരിയ ഡിഗല്‍ (22) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.  53.45 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് ഇവരില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. പാലക്കാട് ജില്ലാ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡും ഹേമാംബിക നഗർ പൊലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. ഒഡിഷയില്‍ നിന്നും ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം ഒലവക്കോട് എത്തിച്ച കഞ്ചാവാണ് സംഘം പിടികൂടിയത്. കഞ്ചാവ് നിറച്ച ബാഗുകളുമായി ട്രെയിനില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ സംഘം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് പിടിയിലായത്. സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് സംഘത്തെ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ബാഗില്‍ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒഡിഷയില്‍ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കേരളത്തിലെത്തിച്ച് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് കൈമാറുന്ന സംഘമാണിതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ പിടിയിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ് പൊലീസ്. കഞ്ചാവിന്‍റെ ഉറവിടവും ഇതിന് പിന്നാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇവരില്‍ നിന്നും ചോദിച്ചറിയുകയാണ് പൊലീസ്. 

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TAGGED:

GANJA CASE ARREST
GANJA ARREST IN RAILWAY STATION
OLAVAKODE RAILWAY STATION PALAKKAD
DRUG SEIZED IN RAILWAY STATION
GANJA SEIZED IN PALAKKAD

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