ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി; കൈയ്യോടെ പൊക്കി എക്സൈസ്: അന്വേഷണം - GANJA SEIZED IN TEMPLE
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Published : June 20, 2026 at 2:04 PM IST
കോട്ടയം: ക്ഷേത്രത്തിലെ നടപ്പന്തലിനുള്ളില് കഞ്ചാവ് ചെടികള് കണ്ടെത്തി. വാകത്താനം മണികണ്ഠപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികള് കണ്ടെത്തിയത്. എക്സൈസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ക്ഷേത്രത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ചെടികള് കണ്ടെത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം കഞ്ചാവ് ചെടികള് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. 15.5 സെൻ്റീമീറ്ററും 13 സെൻ്റീമീറ്ററും ഉയരവുമുള്ള രണ്ട് കഞ്ചാവ് ചെടിയാണ് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടന്നത്. ഉത്സവത്തിന് എത്തിയ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച കഞ്ചാവിന്റെ അവശിഷ്ടത്തില് നിന്നും മുളച്ചതായിരിക്കാം ഇത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദർശക് ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് അസി.എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബി.ആനന്ദ് രാജ്, ഹരിഹരൻ പോറ്റി, ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫിസർ അഫ്സൽ കുട്ടി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ അമൽ ഷാ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ ബിബിൻ ജോയ് എന്നിവരാണ് ക്ഷേത്രത്തില് എത്തിയത്.
കോട്ടയം: ക്ഷേത്രത്തിലെ നടപ്പന്തലിനുള്ളില് കഞ്ചാവ് ചെടികള് കണ്ടെത്തി. വാകത്താനം മണികണ്ഠപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികള് കണ്ടെത്തിയത്. എക്സൈസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടറിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ക്ഷേത്രത്തില് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ചെടികള് കണ്ടെത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം കഞ്ചാവ് ചെടികള് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. 15.5 സെൻ്റീമീറ്ററും 13 സെൻ്റീമീറ്ററും ഉയരവുമുള്ള രണ്ട് കഞ്ചാവ് ചെടിയാണ് ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടന്നത്. ഉത്സവത്തിന് എത്തിയ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച കഞ്ചാവിന്റെ അവശിഷ്ടത്തില് നിന്നും മുളച്ചതായിരിക്കാം ഇത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദർശക് ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് അസി.എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബി.ആനന്ദ് രാജ്, ഹരിഹരൻ പോറ്റി, ഗ്രേഡ് പ്രിവൻ്റീവ് ഓഫിസർ അഫ്സൽ കുട്ടി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർ അമൽ ഷാ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ ബിബിൻ ജോയ് എന്നിവരാണ് ക്ഷേത്രത്തില് എത്തിയത്.