ഹൈവേ തടഞ്ഞ് ഗണേശോത്സവ റാലി; പൊലീസും യുവാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം, ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 16, 2026 at 7:02 PM IST
പാലക്കാട്: ''ഇത് ഹൈവേ ആണ്, റോഡ് തടസപ്പെടുത്തിയാൽ നടപടിയുണ്ടാകും. വേലയുടെ കൂടെ വന്നതാണെങ്കിൽ വേലയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം,'' പൊലീസുകാർ യുവാക്കളോട് പറയുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. ഗണേശോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണാർക്കാട് നഗരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ പൊലീസും യുവാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി.
റോഡിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തർക്കമുണ്ടായതും തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിയതും. ഗണേശോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഘോഷയാത്രയോടൊപ്പമെത്തിയവരോട് റോഡിൽ ഗതാഗത തടസമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ മാറിനിൽക്കാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വാക്കുതർക്കത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
ഹൈവേയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഘോഷയാത്രയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ടത്. തങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുകയാണെന്നും ക്രമസമാധാനവും ഗതാഗതവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
റോഡിൻ്റെ തെറ്റായ വശത്ത് നിൽക്കരുതെന്നും പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ണാർക്കാട് നഗരത്തിൽ നിവവധി ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിപുലമായ നിമഞ്ജന ഘോഷയാത്രയാണ് നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാലക്കാട്: ''ഇത് ഹൈവേ ആണ്, റോഡ് തടസപ്പെടുത്തിയാൽ നടപടിയുണ്ടാകും. വേലയുടെ കൂടെ വന്നതാണെങ്കിൽ വേലയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം,'' പൊലീസുകാർ യുവാക്കളോട് പറയുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. ഗണേശോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മണ്ണാർക്കാട് നഗരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ പൊലീസും യുവാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി.
റോഡിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തർക്കമുണ്ടായതും തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങിയതും. ഗണേശോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഘോഷയാത്രയോടൊപ്പമെത്തിയവരോട് റോഡിൽ ഗതാഗത തടസമുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ മാറിനിൽക്കാൻ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വാക്കുതർക്കത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.
ഹൈവേയിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഘോഷയാത്രയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ടത്. തങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുകയാണെന്നും ക്രമസമാധാനവും ഗതാഗതവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ചുമതലയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
റോഡിൻ്റെ തെറ്റായ വശത്ത് നിൽക്കരുതെന്നും പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ണാർക്കാട് നഗരത്തിൽ നിവവധി ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വിപുലമായ നിമഞ്ജന ഘോഷയാത്രയാണ് നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.