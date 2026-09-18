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ജി സുകുമാരൻ നായർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; നിസാര പരിക്ക്

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ജി സുകുമാരൻ നായർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; നിസാര പരിക്ക് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 18, 2026 at 5:33 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ സഞ്ചരിച്ച കാറും ടെമ്പോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ നിസാര പരിക്കേറ്റ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ പന്തളം എൻഎസ്‌എസ് മെഡിക്കല്‍ മിഷൻ ആശുപത്രിയില്‍ ഉടൻ തന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.എം സി റോഡിൽ പന്തളം കുരമ്പാല അമൃത സ്‌കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ എതിർവശത്ത് നിന്ന് വന്ന ടെമ്പോയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സുകുമാരൻ നായരുടെ മൂക്കിനും കയ്‌ക്കും നിസാര പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ല.  

അപകട സമയം വാഹനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിശോധനകള്‍ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര തുടർന്നു. പന്തളം പെരുമ്പുളിക്കലിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ സുകുമാരൻ നായർ സഞ്ചരിച്ച കാറിൻ്റെ ഒരു വശം തകർന്നു. എം സി റോഡിലെ സ്ഥിരം അപകട മേഖലയാണിവിടം. പന്തളം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. 

പത്തനംതിട്ട: എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ സഞ്ചരിച്ച കാറും ടെമ്പോയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തിൽ നിസാര പരിക്കേറ്റ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ പന്തളം എൻഎസ്‌എസ് മെഡിക്കല്‍ മിഷൻ ആശുപത്രിയില്‍ ഉടൻ തന്നെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.എം സി റോഡിൽ പന്തളം കുരമ്പാല അമൃത സ്‌കൂൾ ജംഗ്ഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ എതിർവശത്ത് നിന്ന് വന്ന ടെമ്പോയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ സുകുമാരൻ നായരുടെ മൂക്കിനും കയ്‌ക്കും നിസാര പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ല.  

അപകട സമയം വാഹനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിശോധനകള്‍ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര തുടർന്നു. പന്തളം പെരുമ്പുളിക്കലിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ സുകുമാരൻ നായർ സഞ്ചരിച്ച കാറിൻ്റെ ഒരു വശം തകർന്നു. എം സി റോഡിലെ സ്ഥിരം അപകട മേഖലയാണിവിടം. പന്തളം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. 

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TAGGED:

PATHANAMTHITTA ACCIDENT
NSS GENERAL SECRETARY G SUKUMARAN
SUKUMARAN NAIR CAR ACCIDENT
PANDALAM MC ROAD ACCIDENT
G SUKUMARAN NAIR CAR ACCIDENT

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